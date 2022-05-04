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Реал - Ман Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЛЧ
Будет ли ещё один камбэк?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Livesey - Danehouse
"Реал" отыгрался во втором матче 1/8 ЛЧ с ПСЖ, а также во втором тайме второго матча против "Челси". На этот раз Мадриду вновь нужно показывать характер, ведь первый полуфинал завершился победой "Сити" 4:3. "Горожане" должны были выигрывать более уверенно по счёту, но эффективная реализация чемпионов Испании помогла им сохранить интригу на второй поединок. Есть своя положительная статистика и у команды Гвардиолы накануне игры на "Сантьяго Бернабеу": в обоих ответных встречах нынешнего плей-офф чемпионской лиги они не пропускали.
Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч
4 мая 2022. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”
“Реал” Мадрид 22:00 “Манчестер Сити”
Результат первого матча – 3:4
Телетрансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция –
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