Реал - Ман Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЛЧ

"Реал" отыгрался во втором матче 1/8 ЛЧ с ПСЖ, а также во втором тайме второго матча против "Челси". На этот раз Мадриду вновь нужно показывать характер, ведь первый полуфинал завершился победой "Сити" 4:3. "Горожане" должны были выигрывать более уверенно по счёту, но эффективная реализация чемпионов Испании помогла им сохранить интригу на второй поединок. Есть своя положительная статистика и у команды Гвардиолы накануне игры на "Сантьяго Бернабеу": в обоих ответных встречах нынешнего плей-офф чемпионской лиги они не пропускали.

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

4 мая 2022. Мадрид, “Сантьяго Бернабеу”

“Реал” Мадрид 22:00 “Манчестер Сити”

Результат первого матча – 3:4

Телетрансляция – MEGOGO

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