Сегодня состоится финал женской ЛЧ. Трофей разыграют Барселона и Лион

Сегодня в Турине на стадионе "Альянц Стэдиум" состоится решающий матч Лиги чемпионов среди женщин. В финале турнира встретятся "Барселона" и "Лион".

"Лион" - рекордсмен по количеству побед в женской ЛЧ. С момента основания турнира "львицы" поднимали трофей над головой семь раз и ещё дважды проигрывали в финале. На счету "Барселоны" два финала и победа в нём в прошлом году. Что интересно, "Барса" и "Лион" выиграли шесть последних ЛЧ среди женщин, поэтому их встреча в финале выглядит логичной.

До сегодня соперницы трижды встречались в Лиге чемпионов. Исход всегда был один - победы французского коллектива.

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Это также будет дуэль лучшей футболистки мира против лучшего бомбардира в истории турнира. Капитан "Барселоны" Алексия Путельяс в прошлом году признавалась лучшей по версии FIFA, а также завоевала "Золотой мяч". В составе "Лиона" играет норвежка Ада Хегерберг. К 26 годам нападающая провела в ЛЧ 59 матчей и забила 58 голов.

"Алексия - фантастический игрок. Нас ждет интереснейшая дуэль. Я очень жду этого финала, как и вся наша команда. Это будет один из знаковых матчей в истории футбола", - сказала Хегерберг перед игрой.

Поединок начнётся в 20:00 по Киеву. Прямую трансляцию смотрите на сайте и в Youtube DAZN, UEFA.tv, MEGOGO. Также бесплатный плеер с трансляцией будет на сайте UA-Футбол.