Олег Федорчук: Реал в финале Лиги чемпионов сыграл, как Рух

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением о финале Лиге чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" (0:1).

"Реал", который 13 раз выиграл Лигу чемпионов, в последнем, 14-м финале, сыграл, как условный "Рух". И правильно сделал, такие сейчас возможности игроков, возрастная команда.

Тем не менее результата Анчелотти достиг. И никто не будет вспоминать о том, что команда сыграла в некрасивый футбол, ведь цифры на табло, как известно, в футболе главное, - отметил Федорчук.