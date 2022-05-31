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Олег Федорчук: Реал в финале Лиги чемпионов сыграл, как Рух
Известный украинский тренер - о финале Лиги чемпионов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мнением о финале Лиге чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" (0:1).
"Реал", который 13 раз выиграл Лигу чемпионов, в последнем, 14-м финале, сыграл, как условный "Рух". И правильно сделал, такие сейчас возможности игроков, возрастная команда.
Тем не менее результата Анчелотти достиг. И никто не будет вспоминать о том, что команда сыграла в некрасивый футбол, ведь цифры на табло, как известно, в футболе главное, - отметил Федорчук.
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