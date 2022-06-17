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Караваев: В квалификационных раундах ЛЧ может произойти все что угодно

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Защитник "Динамо" оценил жеребьевку еврокубкового турнира

Караваев: В квалификационных раундах ЛЧ может произойти все что угодно

Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев оценил результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой киевляне встретятся с турецким "Фенербахче".

"Команда сейчас на подъеме. Они финишировали вторыми в чемпионате. "Фенербахче" - это топ-клуб Турции. Эксперты оценивают шансы команд, но в квалификационных раундах может произойти все что угодно.

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Помню сезон, когда "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Они тогда начинали с квалификации, и многие считали их слабой командой, так как там было много молодых игроков. Тем не менее "Аякс" тогда показал результат и заявил о себе на всю Европу.

Я считаю, что "Фенербахче" был одной из самых сильных команд, которые нам могли попасться по ходу отбора", - считает Караваев.

Напомним, что первые матчи 2-го раунда отбора пройдут 19/20 июля, вторые – 26/27 июля. Киевляне первую игру проведут дома.

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В статье: Александр Караваев Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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