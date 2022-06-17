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Караваев: В квалификационных раундах ЛЧ может произойти все что угодно
Защитник "Динамо" оценил жеребьевку еврокубкового турнира
Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell
Защитник "Динамо" Александр Караваев оценил результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой киевляне встретятся с турецким "Фенербахче".
"Команда сейчас на подъеме. Они финишировали вторыми в чемпионате. "Фенербахче" - это топ-клуб Турции. Эксперты оценивают шансы команд, но в квалификационных раундах может произойти все что угодно.
Помню сезон, когда "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Они тогда начинали с квалификации, и многие считали их слабой командой, так как там было много молодых игроков. Тем не менее "Аякс" тогда показал результат и заявил о себе на всю Европу.
Я считаю, что "Фенербахче" был одной из самых сильных команд, которые нам могли попасться по ходу отбора", - считает Караваев.
Напомним, что первые матчи 2-го раунда отбора пройдут 19/20 июля, вторые – 26/27 июля. Киевляне первую игру проведут дома.
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