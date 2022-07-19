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"Важно повести в счете". Экс-защитник Динамо - об игре против Фенербахче

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Мнение человека с опытом

"Важно повести в счете". Экс-защитник Динамо - об игре против Фенербахче

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от будущей встречи "Динамо" и "Фенербахче".

"Конечно, без практики, без официальных матчей очень трудно понять, на каком уровне ты сейчас находишься. Тонуса нашим футболистам не хватит. Да, мы можем вспомнить, что в июне некоторые динамовцы играли в официальных матчах чемпионата мира и Лиги наций. Но это далековато вся команда почувствовала вкус официальных игр. В календарной игре всегда есть борьба за результат. Благотворительные матчи это отлично и нужно сейчас, но это не заставит выложиться футболиста на полную катушку.

Всем известно, что "Фенербахче" - гранд турецкого чемпионата. Это сильнейший клуб, в составе которого собраны опытные исполнители. Турецкие игроки в большинстве своем очень технические. С ними нужно быть очень внимательными. Что я заметил – часто турецкие клубы, когда проигрывают – часто сдаются на милость победителю. Очень важно "Динамо" повести в счете, тогда будет проще справиться с соперником.

После долгого времени уже все не вспомню, но ничего большого там нет. Конечно, местные фанаты всегда поддерживают своих кумиров, но и достается немало при проигрыше", - заявил Ващук.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Владислав Ващук Динамо (Киев)
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Источник:
SportArena

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