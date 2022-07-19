Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Важно повести в счете". Экс-защитник Динамо - об игре против Фенербахче
Мнение человека с опытом
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился своими ожиданиями от будущей встречи "Динамо" и "Фенербахче".
"Конечно, без практики, без официальных матчей очень трудно понять, на каком уровне ты сейчас находишься. Тонуса нашим футболистам не хватит. Да, мы можем вспомнить, что в июне некоторые динамовцы играли в официальных матчах чемпионата мира и Лиги наций. Но это далековато вся команда почувствовала вкус официальных игр. В календарной игре всегда есть борьба за результат. Благотворительные матчи это отлично и нужно сейчас, но это не заставит выложиться футболиста на полную катушку.
Всем известно, что "Фенербахче" - гранд турецкого чемпионата. Это сильнейший клуб, в составе которого собраны опытные исполнители. Турецкие игроки в большинстве своем очень технические. С ними нужно быть очень внимательными. Что я заметил – часто турецкие клубы, когда проигрывают – часто сдаются на милость победителю. Очень важно "Динамо" повести в счете, тогда будет проще справиться с соперником.
После долгого времени уже все не вспомню, но ничего большого там нет. Конечно, местные фанаты всегда поддерживают своих кумиров, но и достается немало при проигрыше", - заявил Ващук.
Популярное сейчас
- Украина будет представлена во втором квалификационном раунде ЛЧ впервые за последние четырнадцать лет
- Динамо - Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- ЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО