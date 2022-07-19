Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.07.2022

Нужно привыкать к новым условиям. Речь не столько о формально домашних матчах в чужой стране (к этому мы уже привыкли по матчам сборной Украины), сколько о раннем старте в еврокубках. Впервые за последние четырнадцать лет вторая команда УПЛ должна начинать не с третьего, а со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Символично, что последний подобный случай тоже выпал на судьбу киевского "Динамо" – в сезоне 2008/09 оно изрядно намучилось с ирландской "Дрогедой". В этот раз соперник куда сложнее.

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд

20.07.2022. Польша. Лодзь. Stadion Miejski им. Wladyslawa Krola

Арбитр в поле – Глен Нюберг (Швеция)

"Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Фенербахче" (Стамбул, Турция)

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"Динамо"

"Динамо" не в первый раз приходится играть еврокубковые матчи не в своей стране. Из свежих воспоминаний можно привести 2014-й год, когда происходила Революция Достоинства, а россия заходила в Крым и Донбасс, начав длительный процесс оккупации Украины. "Динамо" на Кипре тогда проиграло "Валенсии" 0:2, а в целом в украинском футболе начинался процесс стагнации.

Сейчас, наверное, мы где-то у дна. Но футбол – это мелочи, если сравнивать с рядом важных общественных процессов, которые пострадали и не функционируют из-за войны. Если же говорить конкретно о "Динамо", то ситуация не так критична, как у некоторых других клубов. В том плане, что киевляне едва ли не меньше всех среди украинских участников еврокубков зависели от легионеров.

А вот то, что приходится стартовать так рано – это результат коллективной ответственности за невнятные выступления на международной арене. На пути в группу Лиги чемпионов "Динамо" придется пройти троих соперников, но на каждом этапе есть запасной вариант в виде низшего по статусу евротурнира. То есть, если не удастся пройти "Фенербахче" – будет шанс сразиться за группу Лиги Европы (один из соперников – чешский "Словацко"). Если и в Лиге Европы будет неудача, то останется Лига конференций.

Но стремиться всегда нужно к лучшему. Жребий распорядился так, что второй квалификационный раунд выглядит для "Динамо" едва ли не более сложным барьером, чем третий. Ведь после "Фенербахче" может быть "Штурм" – соперник, который теоретически не выглядит грознее вице-чемпиона Турции.

"Динамо" не совсем убедительно смотрелось в товарищеских матчах. Если судить сугубо по результатам, то в девяти поединках – только четыре победы (две ничьи и три поражения). Но соперник тоже не в оптимальном состоянии, потому что чемпионат Турции начнется уже после старта в Лиге чемпионов.

Ориентировочный состав: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко – Вербич, Цыганков – Беседин

"Фенербахче"

Еще один фактор "против" "Фенербахче" – большое количество летних новичков. Пришли сразу семь игроков (Диего Росси, Линкольн, Виллиан Арао, Эмре Мор, Чукур, Джошуа Кинг и Брума), что фактически требует полной перестройки игровой модели (к тому же, тренер новый – португалец Жорже Жезуш). С другой стороны, на столь ранних стадиях еврокубков результат может обеспечивать сугубо индивидуальная работа. Здесь уже преимущество явно на стороне стамбульского гранда: его состав почти на пятьдесят миллионов евро дороже состава "Динамо".

Не все новички заявлены за "канареек" на этой стадии (Тиаго Чукур). Также не все футболисты из общей заявки попали в заявку на матч (Мерт Хакан Яндаш и Мергим Бериша). Но в составе "Фенербахче" остается немало известных игроков. Кроме вышеупомянутых новичков, здесь Эннер Валенсия, Марсель Тисеран, Филипп Новак, Атилла Салаи, Мигель Крешпу, Миха Зайц и т.д.

Хорошо знаком Мирче Луческу и тренер "Фенербахче". Собственно, Жорже Жезуш вообще известная персона в мире футбола. Интересно, что португалец подписал с турецким грандом контракт на один год. Удастся ли в таких условиях найти правильный баланс между еврокубками и внутренним чемпионатом – это вопрос. Однако он уже не будет для нас таким актуальным через две недели, когда состоятся оба матча с "Динамо".

Ориентировочный состав: Алтай – Осайи-Самуэль, Тиссеран, Азиз, Новак – Зайц, Крешпу – Эмре Мор, Линкольн, Росси – Сердар Дурсун

"Динамо" – "Фенербахче". Статистика личных встреч

До сих пор "Динамо" ни разу не проигрывало "Фенербахче" в официальных матчах. Всего таких было сыграно четыре – две победы киевлян и две ничьи.

Самые яркие матчи между командами состоялись в 2006-м году, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевляне выиграли дома 3:1, а в гостях сыграли вничью 2:2.

"Динамо" – "Фенербахче". Последние матчи команд

В товарищеских матчах "Фенербахче" показал незаурядную эффективность. Пять побед из шести возможных, четыре из них – с сухим счетом. Победить не удалось только северомакедонский "Шкупи", с которым была ничья 2:2.

У "Динамо" не такие яркие результаты – поражения от "Лиона" и "Антверпена", ничья с "Янг Бойз". Но все это отойдет на второй план на фоне матчей с турнирным интересом.

Последние матчи "Динамо"

Последние матчи "Фенербахче"

"Динамо" – "Фенербахче". Турнирное положение команд

Победитель этой пары (по сумме двух матчей без правила выездного гола) пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и сыграет там с австрийским "Штурмом". Далее по пути в группу Лиги чемпионов будет еще один круг отбора, где соперником может быть "Рейнджерс" или "Бенфика".

Победа во втором раунде квалификации Лиги чемпионов гарантирует команде минимум группу Лиги Европы.

Проигравший переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где уже ждет чешский "Словацко".

"Динамо" – "Фенербахче". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Фенербахче". Прогноз на матч

Ничья 1:1. Букмекеры отводят соперникам примерно одинаковые шансы на успех. "Фенербахче" громче звучит по именам, но "Динамо" сыграннее и опытнее на уровне еврокубков. "Фенербахче" не будет рисковать, понимая, что еще остается матч на своем поле. А "Динамо" хоть и играет формально дома, но вряд ли будет подпитываться энергией болельщиков так, как это было бы на НСК "Олимпийский" или на арене имени Валерия Лобановского. В таких условиях невнятный футбол и ничья – именно то, что логично прогнозировать.