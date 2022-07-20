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Жезус: Хорошо знаю Динамо. Не думаю, что они смогут чем-то нас удивить
Команды сыграют уже сегодня, 20 июля
Фото: fenerbahce.org
Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезус поделился ожиданиями от матча с "Динамо" в рамках первого поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра состоится сегодня, 20 июля и начнется в 21:00.
"В результате жеребьевки нам попался очень опытный соперник, много раз выступавший в Лиге чемпионов. Это сильная команда. Я их хорошо знаю, потому что противостоял "Динамо" в прошлом сезоне. Будут сложные моменты, но мы хорошо поработали на сборах. Процентов 70-80 состава "Динамо" - игроки сборной Украины. С нашей командой мы работаем около 4-5 недель. Постепенно знакомимся. Мы стараемся лучше узнать игроков, а игроки пытаются понять, чего мы от них хотим. Мы хотим создать качественную команду с позитивным мышлением. Это дает нам уверенность в себе. "Мы знаем, что наш соперник "Динамо" Киев играл в одном составе около 4-5 лет. А мы тренируемся всего 4-5 недель.
Мы все знаем, что происходит в Украине. Весь мир знает. Надеюсь, что игра будет только в спортивных рамках, не будет разговоров о разных вещах. Мы все уважаем тех, кто был там и разделяем их боль. Украинские игроки определенно чувствуют себя эмоционально сильными, чтобы на поле сыграть в позитивном матче для своей страны.
Луческу – не только опытный тренер, но и очень хорошо разбирающийся в футболе. Это тренер, который показал свои качества в каждой команде, в которую он переходил. У него большой опыт в Лиге чемпионов, как и у меня. Мы встречались в Лиге чемпионов в прошлом году. Значит, он хорошо знает наши идеи. Их тренерский штаб проанализировал, как мы играли с их командой в прошлом году. Но мы также проанализировали, как они играли тогда и как играют сейчас. Я вижу команды одного уровня.
Я хорошо помню игры с "Динамо" в прошлом сезоне. Мы до сих пор держим в руках всю работу, которую проделали в том матче. Не думаю, что будет много нового, не думаю, что будет что-то, что нас удивит. Всего 2 игрока из состава прошлого сезона ушли. 80% вашей нынешней команды это те же игроки. Я очень уважаю Луческу за то, что он показал в футболе. У нас хорошие, дружеские отношения. Но я надеюсь, что и на этот раз я буду тем, кто покинет поле счастливым, как и в прошлом году.
Проблема с Ким Мин Чжэ стала для меня неожиданностью, это произошло за 3 дня до матча. Насколько мне известно, "Фенербахче" сейчас ничего не может сделать в этой ситуации. Потому что клуб, который ведет с ним переговоры, оплатит сумму, прописанную в его контракте. Так что клуб ничего не может с этим поделать. Могу сказать, что для нас это был тяжелый удар, потому что он был очень важным игроком в нашей системе со своими характеристиками. Но в нашей команде есть и другие качественные исполнители. Мы также доверяем другим игрокам в нашей команде. Но мы также не можем отрицать качества, которыми обладает Мин Чжэ.
Поздравляю всех со Всемирным днем "Фенербахче". Это особенный день этого клуба с большой историей. Это важный день как для болельщиков "Фенербахче", так и для всей Турции. Победа была бы очень важна, но я думаю, что между двумя командами существует равный баланс сил. Большинство игроков "Фенербахче" никогда раньше не играли в Лиге чемпионов, и сам клуб "Фенербахче" уже много лет не участвует в Лиге чемпионов. Это может быть преимуществом для соперников, но мы продемонстрируем нашу волю и решимость, и я думаю, что мы сможем удивить их, если будем хорошо организованы тактически", - подытожил Жезус.
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