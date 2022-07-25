Бойко: У Фенербахче в Стамбуле будет преимущество 12-го игрока

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как команда готовится к ответному матчу с "Фенербахче".

– Денис, ты выступал за "Бешикташ". "Фенербахче" остается для тебя принципиальным соперником?

– Это было уже давно. Да и я не разделяю соперников на принципиальных и непринципиальных. Каждая игра для нас – принципиальная, и каждый следующий соперник – принципиальный.

То, как люди болеют в Турции, а в первую очередь - в Стамбуле, это действительно что-то невероятное. Поэтому у "Фенербахче" будет преимущество 12-го игрока. Но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы пройти дальше.

– Насколько тяжело голкиперам, стоящим прямо перед фанатской трибуной?

– В Стамбуле активно болеет не одна трибуна, а весь стадион очень громко и рьяно поддерживает свою команду. Потому будет непросто. Однако все наши голкиперы не одну игру провели на высоком уровне и уже адаптировались. Психология у нас на наивысшем уровне, поэтому мы справимся с 12-м игроком и все будет хорошо.

– Ощущается ли давление из-за колоссальной ответственности этого матча?

– Я бы не выделял психологическое давление на нашу команду. Считаю, что большим будет давление на команду соперника, ведь они будут играть дома, перед своими болельщиками, которые будут требовать только победы.

Это плюс для нас, мы сможем играть раскрепощеннее и отталкиваться только от своей игры и установки на матч, которую предоставит Мистер.

– Какую работу над ошибками провел Мирча Луческу после первого матча с "Фенербахче"?

– Наш тренер очень качественно разобрал соперника и перед первой игрой, и перед ответным матчем. Поэтому думаю, что все моменты, которые подчеркнул Мистер - как наши ошибки, так и удачные действия - помогут нам. Сделаем выводы, на которых настаивает тренер, и покажем игру еще лучше, чем в первой встрече, - сказал Бойко.