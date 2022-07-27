Фенербахче - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо" завершился со счетом 0:0. Поскольку правило выездного гола в еврокубках больше не действует, в ответном матче мы увидим борьбу до победного конца. Если будет ничья с любым счетом – дополнительное время и серия пенальти.

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Матч состоится в Стамбуле на родном стадионе "Фенербахче" в среду, 27-го июля 2022-го года в 20:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечивает OTT-платформа "Сетанта Спорт".

Для просмотра матча необходимо перейти по ссылке >>> и зарегистрировать на сервисе свою электронную почту. Просмотр бесплатный, но регистрация обязательна.

Также матч покажет телеканал "2+2". Однако с задержкой на пятнадцать минут. То есть это будет не прямая трансляция, а трансляция с отставанием от реального времени. Она начнется в 20.15. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Ответный матч

27.07.2022. Турция. Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу"

Арбитр в поле – Массимо Иррати (Италия)

Результат первого матча - 1:1

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