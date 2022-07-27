Может сыграть что угодно. У Фенербахче и Динамо много глобальных проблем

Судьбу матча Второго Квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Фенербахче" - "Динамо" могут решить немало факторов. Физическая форма, сыгранность, подготовка и качество кадров, характер, психологическое состояние, опыт. В каждом из этих аспектов обе команды готовы неидеально, больше вопросов, чем ответов. Попробуем же оценить ситуацию.

Кадры

Вроде бы в плане кадров "Фенербахче" далеко впереди. "Динамо" даже не могло позволить себе усилиться. Вопрос прочной замены Виталию Миколенко не решён ещё с зимы, вопрос центрфорварда не могут решить уже годами. Вопрос плохой формы Виталия Буяльского и Николая Шапаренко Мирча Луческу попытался решить срочным трансфером Кирилла Ковальца, но к сегодняшнему матчу он не успеет. В сущности, играют те, кто согласился остаться в клубе.

Впрочем, и кадровая ситуация "Фенербахче" по-своему сложная. Жорже Жезуш моментально затеял перестройку, не дождавшись большинства нужных для её игроков. Постарался побыстрее избавиться от Месута Озила, Луиса Густаво, Димитриоса Пелкаса, и это лишь начало списка. Можно сказать, что более полкоманды сидит на чемоданах - или запаковали, или распаковывают. Новые форварды Жоао Педро и Чукур не успели к "Динамо", не успеет и новый центральный защитник.

Также сильно мешают травмы. В Лодзи травмировался центральный защитник Азиз и вылетел на два месяца. Лидер линии Ким Мин Чже уже почти в "Наполи", и его потерю Жезуш ещё перед первым матчем назвал сильным ударом.

В центре обороны остались Атилла Салай и глухие запасные Новак и Тиссеран. Последнего вернули в заявку на турнир и в итоге на поле лишь после новостей о Киме. Важный хавбек Яндаш и первый правый защитник Сангаре травмированы.

На неделе тренировки пропускали правый защитник Осей-Самуэль, вингер Джошуа Кинг (оба играли в "старте" в Лодзи) и молодая звездочка Гюлер. Жезуш заявил, что не уверен насчёт их состояния.

По сравнению с последними матчами команды в Еврокубках - в феврале в Лиге Конференций проти "Славии" - изменены почти вся полузащита и атака. Там из шести человек в стартовом составе остался лишь один - Энер Валенсия. Да и он теперь играет на острие атаки в одиночку. Столпы центра поля - Зайц и Креспо - в Лодзи вынуждены были уступить места Юкшеку, до этого отыгравшему в карьере за команду лишь 12 минут, и новичку Арао.

У Жезуша также играют те, кто сейчас под рукой, а не те, кого он хочет. Через месяц стартовый состав команды будет выглядеть иначе. Финансовое положение клуба плохое, и он не мог начать подписывать игроков, пока не избавился от больших зарплат Озила и Луиса Густаво и не забрал свои 19.5 миллионов за Кима. Это опоздание может стать фатальным.

В связи со всем этим, следует покритиковать "Динамо" за ноль ударов в створ ворот соперника в первом матче, за полное поражение во владении мячом. Против таких непрочных новых центра обороны и центра поля "канареек" нужно было пробовать и сделать гораздо больше. Их можно было расшатать давлением и скоростными прорывами. Удастся ли сегодня?

Игра

Вместе с тем, объективные причины неспособности "Динамо" или его нежелания давить и ускоряться ясны. Команда не играла официальных матчей в 2022-ом году, ясно, что её физическая и игровая форма слабы. Луческу напоминает об этом постоянно: "Эту неделю "Фенербахче" тренировался на своей базе, а у нас нет возможности как следует потренироваться". Румынский специалист, конечно, как всегда преувеличивает в рамках психологических ходов, но преимущество соперника здесь очевидно.

С другой стороны, все-таки и для "Фенера" это первый официальный матч сезона, состав новый, тренер, в отличие от соперника, новый (о тренере и собранной команде "Динамо" говорил уже Жезуш: "Мы работаем вместе 4-5 недель, а они - 4-5 лет"). Именно поэтому португалец неделю назад играл весьма осторожно, не форсировал события, сосредоточился на доминировании. Он остался очень доволен командной игрой, владением мячом и особенно: "Мы сумели удивить "Динамо" нашей обороной".

Что будет сегодня? Фирменный стиль Жезуша - высокий прессинг, большие силы в атаке. Но в его предыдущем клубе - "Бенфике" (вторая каденция) - он уже заиграл гораздо осторожнее, прежде всего пытаясь сохранять баланс, оборону. Как результат - если не считать "Баварию", в восьми еврокубковых матчах при нем в сезоне 2021/22 "орлы" пропустили лишь один мяч. Ну а Луческу в "Динамо" сразу же отказался от своей привычной атакующей игры, короткого паса и всегда играет осторожно.

В принципе, в первом матче "Динамо" рассчитывало лишь на контратаки малыми силами и стандартные положения. О контратаках вчера упоминали оба тренера, причём Луческу заговорил, что на них и рассчитывает. А "Фенер" неделю тому не сумел выжать из своего доминирования достаточно опасных моментов и даже построенных атак. Он слишком увлекался банальными забросами в штрафную или индивидуальными прорывами на флангах с дальнейшими ударами. Неизысканно.

Разумеется, сегодня хозяева попытаются устроить стартовый штурм, но сильно рисковать не будут. Ожидая поймать гостей или дождаться очевидного падения их физической формы в концовке матча и уж точно - в дополнительное время, если такое будет. Рассчитывают на замены, особенно Линкольна, Гюлера и Брума. Их фактически отметил и Луческу. Имен не называл, но говорил об игроках с отличным дриблингом, индивидуальными прорывами. Эти трое против усталого соперника опасны.

В целом не следует ожидать феерической игры, обилия голов. Вполне возможно, все решит один гол. Если не получится быстрого гола, команды могут тянуть и в режиме 0:0 с минимумом остроты. Ведь они обе осторожны, обе не очень готовы к сезону, обе нуждаются в деньгах от Лиги Чемпионов и понимают цену ошибки.

Чего нужно ожидать - так это фолов со стороны "Динамо". Их было много и в первом матче (26:16 по данным УЕФА). Причем интересно, что по четыре на себе заработали оба крайних защитника "Фенербахче". Более чем логично, что и сегодня недостаток физической формы киевляне будут компенсировать фолами.

Луческу и не скрывал этого вчера, хотя и призывал не придавать большого значения такой статистике. А вот Жезуш вчера назвал такую тактику очень умной, но большой проблемы для себя в ней не видит. "Пусть даже "Динамо" сделает 40, 50 фолов. Это будет означать, что мы сильны в атаке". На навесы со штрафных он очень даже рассчитывает.

Психология и опыт

В психологическом плане преимущество будет у "Фенербахче". Он играет дома при бешеной поддержке болельщиков. Фанам очень нравится назначение Жезуша и его кадровая чистка, и сегодня они покажут это. Игроки, допущенные к тренировкам, также говорят, что очень довольны профессионализмом тренера. Команда не была в Лиге Чемпионов с сезона 2008/09 и страстно желает туда вернуться. Чувствует, что стабилизируется после бурных лет и готова к прорыву.

Клуб и пресса остались весьма довольны игрой и результатом в Лодзи. СМИ понравилась комбинация полного доминирования и осторожности, они считают, что именно так нужно было играть в первом матче нового сезона с не сформированным составом на выезде против опытного соперника. Спокойны и уверены в том, что дома удастся достаточно добавить и завершить работу. Сомнений в турецкой прессе в том, что "Фенербахче" пройдёт дальше, пусть и не с яркой игрой, я не увидел.

Яркoй игры сейчас от стамбульцев не требуют. И это также плюс для Жезуша.

Что "Динамо" может противопоставить? Бешеную мотивацию, желание играть, бороться за Украину. Луческу вчера говорил о том, что команду сейчас на стадионах поддерживают лишь женщины и дети, поскольку мужчины на войне. Уверен, что игрокам в раздевалке скажет даже гораздо более сильные слова. Мотивация может стать решающим козырем, особенно в концовке матча, когда сил останется мало, а соперник уже будет ждать, что ты забьёшь себе сам.

В опыте же "Динамо" очевидно сильнее. "Фенербахче" не играл в Лиге Чемпионов 13 лет. Киевляне за это время отыграли в ЛЧ шесть раз, в том числе в двух последних сезонах. С 2016-го года "Динамо" трижды побывало в 1/8 финала Лиги Европы. "Фенербахче" - ни разу, вылетая от "Краснодара", "Зенита" и даже "Вардара". В предыдущем сезоне он не вышел из группы ЛЕ с "Айнтрахтом", "Олимпиакосом" и "Антверпеном", а затем в Лиге Конференций проиграл пражской "Славии" оба матча.

В Квалификации ЛЧ "Фенер" прошёл лишь двух из восьми своих последних соперников - "Васлуй" и "Ред Булл". Жезуша ещё и спрашивали о частых пропущенных командой мячах в дебютах матчей этого турнира.

В конце концов, у украинских команд почти всегда получается против турецких. Даже в неприятных ситуациях. "Динамо" в пяти матчах против "Фенербахче" ещё ни разу не проигрывало, в 20-ти против турецких команд выиграло 12 раз и проиграло лишь трижды. Сам "Фенер" не раз и не десять оступался именно в такой ситуации - когда был уверен, что пройдёт, когда соперник казался слабым. В плане характера турецкие команды точно слабее украинских, и это также может сыграть.

В сущности, сыграть сегодня может что угодно. Как и глобальные проблемы, о которых мы здесь говорили, так и мелкие детали.