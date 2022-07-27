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ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите!

Лига Чемпионов
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(11 голосов)

Динамо гарантировало себе минимум участие в групповом этапе Лиги Европы

ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это был важный матч, хотя, может быть, и не определяющий. То есть не такой, от которого зависел весь сезон. Ведь "Динамо" имело право на ошибку, что заключалось в возможности переместиться в Лигу Европы. Учитывая те трудности, о которых Мирча Луческу говорил после первой встречи с "Фенербахче", второй по рангу европейский турнир возможно даже больше подходит сегодняшнему "Динамо". Но всегда хочется большего. И пока есть шансы достичь максимальной цели, киевляне борются.

В начале поединка в Стамбуле им пришлось защищаться. Отбиваться от стартового штурма соперника. Не было паники, но не было и покоя. Юксек и Кинг простили уже на второй минуте, неудачно пробив с удобных позиций в ходе одной атаки. Чуть позже "помог" арбитр, зафиксировавший фол против Забарного на фланге и отменивший гол Кинга. А мог и не свистнуть.

Когда динамовский мандраж, казалось, сошел на нет, был момент у Валенсии. Тогда стало поняло, что тяжело будет на протяжении всего матча. "Динамо" должно было максимально внимательно действовать на своей половине поля и поймать свой неочевидный момент у чужих ворот.

ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите! - изображение 1

Турки нагнетали. Росси сумел пробить после провала опорной зоны "Динамо". Кахведжи мощно зарядил в каркас со штрафного, а Кинг упустил выход один на один, вторую волну которого потом нивелировал Бущан. Это было даже не одностороннее движение, а таран.

Едва ли не впервые "Динамо" создало нечто похожее на атаку на 30-й минуте, когда Цыганков вырвался на оперативное пространство на правом фланге, однако перед голкипером слишком далеко отпустил мяч и позволил Алтаю сыграть на опережение. Это даже вспышкой не назовешь – просто порыв (как и удар Дубинчака). Самое интересное событие в исполнении "Динамо" за тайм – это замена Вербича на Ваната. Вынужденная.

С другой стороны, важно было выдержать стартовый натиск соперника – и "Динамо" с этим справилось. На второй тайм уже можно было строить какую-нибудь стратегию.

Можно не сомневаться, что Луческу что-то задумывал, но на практике было то же самое: супер-момент Валенсии, сразу два момента у Кинга. Сломать ход игры не удавалось, но потом турки сами создали себе проблемы. Фол против Буяльского в центре поля для Юксека обернулся второй желтой – и это уже были совсем другие акценты. Но "Динамо" нужно было, по крайней мере, завладеть мячом.

ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите! - изображение 2

Однако киевляне решили перепрыгнуть несколько ступенек – сразу забили. Прошла очень осмысленная атака, Цыганков с глубины отдал передачу на Кендзеру, поляк попытался прокинуть мимо оппонента и добился успеха. Далее – хлесткий прострел и результативно подставленная нога Буяльского. А помните победный матч против "Брюгге", развивавшийся по схожему сценарию и тоже перевернувшийся с ног на голову голом Виталия? Тогда, правда, у соперника почти не было времени отыграться, а сейчас "Фенербахче" имел достаточно игровых минут.

Свой шанс на миллион у хозяев, конечно же, был. Пропустили передачу из глубины – и именно с этого начались проблемы. Валенсия пошел на мяч, а Попов, проиграв позицию, свалил его с ног. Этот пенальти несомненный, но несомненный и сейв Бущана против удара Валенсии – "Динамо" не только сохранило преимущество в счете, но и получило невероятный заряд психологического позитива.

ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите! - изображение 3

А в таких ситуациях уже включается опыт. Его киевлянам не занимать. Жаль, что не забил Цыганков с удобной позиции (удар получился слабым), но хорошо, что и Бущан не потерял концентрацию после пенальти, вытянув очень коварный удар кого-то из турок головой. "Динамо" выглядело уже не так плохо, как в первом тайме, но все еще позволяло сопернику создавать угрозу.

Это не могло сойти с рук. С ударом-прострелом Брумы Бущан справился, а вот после удара Салаи (при подаче углового) был бессилен даже герой-голкипер. Все же свой гол "Фенер" заслужил. Обидно только, что тогда, когда "Динамо" было в шаге от победы.

ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите! - изображение 4

Сценарий мог закрутиться вообще драматично, если бы уже в следующей атаке свой удобный шанс реализовал Гармаш. Однако судьба подготовила для "Динамо" другой путь. Вела их к серии пенальти.

Однако команда Луческу пыталась избежать так называемой "лотереи". Выход Ваната один на один был заявкой, а удар Забарного после прострела Шепелева – почти гарантией гола. Но Илья запустил мимо рамки. Удивительно, но и следующий момент "Динамо" был с участием центрального защитника – ему снова не удалось забить. Удар Брумы не идет в сравнение с этой остротой.

И все же "Динамо" было против серии пенальти и подчеркивало это как могло. А могло довольно хорошо. Забить старался Гармаш, но выстрелил другой вышедший на замену игрок. Вернее, двое. Вивчаренко хорошо промчался по флангу и отдал качественную передачу, Караваев с острого угла сочно пробил по воротам своей бывшей команды. Дальше уже последовали попытки Андриевского и Шепелева для того, чтобы потянуть время. И очередной сейв от Бущана на 119 минуте.

ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите! - изображение 5

Сквозь тернии, но "Динамо" достигло цели. Этой победой команда Мирчи Луческу гарантировала себе минимум участие в групповом раунде Лиги Европы. Но ведь в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов будет "Штурм". Так почему бы не замахнуться на что-нибудь большее?

ЛЧ. Второй раунд квалификации. Ответный матч
Турция. Стамбул. Стадион: "Шюкрю Сараджоглу"
Арбитр в поле - Массимо Иратти (Италия)
"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 (д.в.)
Голы: Аттила Салай 88 - Виталий Буяльский 57, Александр Караваев 114

Первый матч - 0:0

"Фенербахче": Алтай Байындыр, Виллиан Аран (Филип Новак 94), Ферди Кадыоглу, Диего Росси, Эннер Валенсия (Сердар Дурсун 77), Джошуа Кинг (Мигел Креспу 63), Ирфан Кахведжи (Эмре Мор 46), Брайт Осаи-Семюэл, Марсель Тиссеран (Линкольн Оливейра дос Сантос 85), Аттила Салай, Исмаил Юксек

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 106), Беньямин Вербич (Владислав Ванат 38), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 67), Артем Беседин (Владимир Шепелев 67), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 106), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 90)

Предупреждения: Исмаил Юксек 29, Брайт Осаи-Семюэл 37, Эннер Валенсия 45+3, Исмаил Юксек 53, Эмре Мор 63, Аттила Салай 98 - Виктор Цыганков 14, Сергей Сидорчук 33, Владислав Дубинчак 45+3, Виталий Буяльский 58, Николай Шапаренко 60, Денис Попов 68, Денис Гармаш 111

Удаление: Исмаил Юксек 53 (две желтые)
Нереализованный пенальти: Эннер Валенсия 70 (сейв Бущана)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Лига чемпионов Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
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Комментарии (64)
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JudgeDredd (Киев)
27.07.2022 в 23:27
Уболівальники турецького «Фенербахче» почали скандувати «Володимир Путін» після того, як київське «Динамо» забило гол їхній команді у матчі Ліги чемпіонів у Стамбулі. Ну, аби не перестали байрактари надавать.
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0
0
Comment06 (Украина)
27.07.2022 в 23:26
Со скрипом, валидольно, но прошли. Дома по игре вытянули ничью, в гостях вообще выиграли за счет неимоверного фарта (пол игры в большинстве, отраженный пенальти). Но, по Лобановскому, игра забывается, счет остается. Теперь киевляне просто обязаны входить в группу ЛЧ, ибо при всем уважении к австрийскому Штурму он - не соперник Динамо. Беда с нападением! Без хотя бы одного классного форварда в ЛЧ будет беда! Динамо всегда славилось ими( Хмельницкий, Бышовец, Блохин, Шевченко,Беланов), нынешних трудно назвать нападающими! Ну, а Ворскле и невезучему Скрыпнику можно посочувствовать, но не жалеть- если не проходить аики-аеки, то в Европе делать нечего. Киевлян- с такой нужной стране победой и удачи!
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+1
-1
MaximSK (Киев)
27.07.2022 в 23:32
В случае прохода Штурма, будет ещё один соперник на пути к Лч, но ЛЕ уже гарантирована
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.07.2022 в 23:21
Головне результат!!!!!! З перемогою!!!!!!!!!!!!!! Все інше історія!
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+1
0
high_jack (Bucha)
27.07.2022 в 23:15
Не дивився спеціально, й не оновлював лайв. Були погані передчуття, а негативу й так вистачає. Проте результатом дуже задоволений. Молодці, хлопці. Треба розуміти, що нашим командам зараз важче, ніж опонентам. Усіх вболівальників з перемогою!
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+1
-1
oleg dynamo (львівська)
27.07.2022 в 23:05
це перемога Луча...в додаткових овертаймах Луч поміняв стиль і кияни пресінгом повністю відібрали у фанера мяч... а бігати чотири тайми і останні без мяча для фанера.... це і вирішило результат,,,,З перемогою всіх!!!Як ми всі за таким футболом заскучились...?Давно стоячи не переглядав гру та як сьогодні....
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+3
0
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 23:09
ця перемога не благодаря Луческу а благодаря удалению турка еще в первом тайме и не забитию пенальти..
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+1
-2
oleg dynamo (львівська)
27.07.2022 в 23:15
Однозначно без фарту тут ніяк..але згадай 2-й тайм як фанер в меншості закрив киян які не могли і нормально мяч потримати....як тільки в овертаймі Луч вмішався зразу помінялась гра і то кардинально в бік киян
0
0
vlotko (Броди)
27.07.2022 в 23:41
Хто ж заставляв турка заробити другу жовту карточку? А пенальті, так для цього і є воротар, хто ж винуватий, що Бущан добре виконав свою роботу.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
27.07.2022 в 23:04
Игра конечно мрак, но счет на табло важнее
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+2
-3
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Spokoyno (Київ)
27.07.2022 в 23:03
Сталося те у що вірили лише супероптимісти... Штурм на перший погляд простіше, але все може бути. Битва за ЛЧ ще не закінчена! У крайньому випадку скажімо, що ЛЄ нам більш по класу.
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+4
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 23:05
Виталий, не торопись с ЛЕ. Динамо ещё здесь поработает
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
27.07.2022 в 23:10
Та я ЗА! Утім четвертий кошик в ЛЧ та перший... другий в ЛЄ ще те питання
+2
0
magnum power (БОМЖ)
27.07.2022 в 23:03
турецькі лядi на трибунах кричали "владимир путин", а африканці били наших із якоюсь ненавистю. дякую нашим, що вистояли. хоч і важко.
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+1
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
27.07.2022 в 23:02
В мене таке відчуття що Попова вже не вилікуєш,а Гармаш ,то взагалі безнадійний.
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+2
-2
magnum power (БОМЖ)
27.07.2022 в 23:02
турецькі гомнюки кричали на трибунах "владимр путин", а африканці били наших із якоюсь ненавистю. дякую нашим, що вистояли. хоч і важко.
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+1
-1
Alex51 (KYIV Zoo)
27.07.2022 в 23:01
З перемогою! Вона нам потрібна більше, ніж туркам. Спасибі команді, що стрибнула вище голови. Звісно, ДК нині показує далеко не рівень ЛЧ, але є результат. А коментатора треба придушити, що почав хвалити Бущана. Той зразу і помилився, гра на виходах це не його фішка. Ну і про напад. Бєсєдін навіть не розчарував, розчарував Луческу, що ставить цього нуля у старті. Ванат теж розчинився, загубився... Циганков - ех Вітя, Вітя, де ти, де ти
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+2
-1
oleg dynamo (львівська)
27.07.2022 в 23:08
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
27.07.2022 в 23:08
Ответить
0
0
JudgeDredd (Киев)
27.07.2022 в 23:29
Саме так! Придушити, бо не слід хвалити голкіпера до кінця гри.
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0
0
magnum power (БОМЖ)
27.07.2022 в 23:00
пдори турецькі кричали "владимир путин", а африканці били наших із якоюсь ненавистю. гори в пеклі - фенер.
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+1
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
27.07.2022 в 22:57
Сидорчука -Попова не ставте --один тупит а другой грубиян--повезло ДК
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+2
-5
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 22:56
Всех болельщиков Динамо с победой !!!
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+4
0
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NORDOS
27.07.2022 в 23:08
от любиш же ти присмоктатись
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 23:22
Я тебе уже писал, что я за Динамо с тех пор, когда твой папка ещё в детский сад ходил
+1
0
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NORDOS
27.07.2022 в 23:34
ти постійно щось пізд@болиш а так минулого сезону ваша собача шайка дуже спалилася коли опустилась до хейту Динамо в матчах проти насправді улюбленої команди
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 23:40
Ой Витя ты не п@@ди про меня такое, а то язык болеть будет. Динамо
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 23:44
Динамо #1, Barca #1 Постарайся запомнить это, чтобы не переспрашивать. Можешь сделать screenshot.
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 22:55
Ну что Ода, storm_ua (Николаев) и прочие хейтеры Динамо, взяли за щеку? Заглотите свою жёлчь обратно, псы смердящие!!!
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+1
0
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NORDOS
27.07.2022 в 23:10
лукавиш чому в списку нема барселоха?
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 23:23
Кто в анонсе нагадил, я тем и написал
0
0
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Romerik (YNWA)
27.07.2022 в 22:53
Ну тут вже все в руках Динамо. Штурм буде слабкіший за фенер. Можна проходити далі
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+3
-1
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 22:48
повезло с удалением и с пенатльти - давно такого фарта не было
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+3
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.07.2022 в 22:58
Сильнейшим всегда везёт
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 23:10
ну да вылететь после игры в большинстве было бы очень обидно
0
-1
vgolovan (полтава)
27.07.2022 в 22:46
Ответить
0
-1
vgolovan (полтава)
27.07.2022 в 22:46
всех поздравляю с победой но один вопрос остается-зачем выпускают на поле беседина что бы играть в меньшенстве
Ответить
+3
-3
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 22:53
нет нападающих у Динамо - Беседин это уровень Чемпионат Украины и все
Ответить
+2
-1
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
27.07.2022 в 22:56
Даже для уровня чемпионата недотягивает
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2022 в 22:57
снова мимо!))
0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
27.07.2022 в 22:45
Наразі такий час, що не варто вимагати якості гри. Через відсутність як такої взагалі. Але за боротьбу та такий бажаний результат можна команду подякувати. З перемогою!
Ответить
+8
-1
vgolovan (полтава)
27.07.2022 в 22:47
игра была на уровне а если ты игры не увидел то вообще футбол не смотри
Ответить
+3
-2
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 22:52
вообще то Динамо сейчас не готово к ЛЧ сегодня очень сильно повезло
+4
-4
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
27.07.2022 в 23:00
Не тобі вказувати що мені робити. Кожен має право на власну думку.
+1
-2
vgolovan (полтава)
27.07.2022 в 23:37
ето у тебя не думка а словесный понос
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
27.07.2022 в 22:44
Радий за Динамо. Але, більше радий особисто за Караваєва. Він - херсонець, цим усе сказано. Молодець, Сашко
Ответить
+11
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
27.07.2022 в 22:43
Луческу нужно убегать с этой команды. Они его доведут в 87 лет. А если серьезно молодцы особенно в экстра тайме. Жаль Ворсклу отлично парни сыграли.
Ответить
+7
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2022 в 22:46
через 10 лет и 2 дня будет 87
Ответить
+3
0
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 22:47
точно - а через два дня будет 77
+2
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
27.07.2022 в 22:55
Комментатор на Сенате сказал что 87. Я лично не знаю. Но пусть так.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2022 в 22:56
ну, если на сенате...)))
+1
0
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 23:12
Yarik-11 ( Кропивницкий) он сказал 77 ты просто глуховатый
0
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
27.07.2022 в 22:43
Бущану за сегодняшний матч можно маленький памятник поставить) А вообще сыграли КАК КОМАНДА
Ответить
+6
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
27.07.2022 в 22:43
Жора найкращий !!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+2
0
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 22:49
сегодня фартовый Бущан
Ответить
+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2022 в 22:42
Перемога. Гра то таке. Зараз це не головне. Турецькі шавки, це вам за "владімір путін" уйобки. Ще на вас позов в уєфа подати, щоб закрили на рік стадіон для дикарів. Це було б справедливо...
Ответить
+8
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
27.07.2022 в 22:45
А шо було, бо завдяки joбанiй сетанті довелось дивитись на москальському
Ответить
+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2022 в 22:46
Кричали з трибун владімір путін
+2
-1
Veminal (Киев)
27.07.2022 в 22:50
чего ты несешь бот
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2022 в 22:59
Ти мені?
0
0
vlotko (Броди)
27.07.2022 в 23:32
Так 2+2 показував, правда з 15 хв запізненням.
+1
0
JudgeDredd (Киев)
27.07.2022 в 23:39
Після гри скандували "владімір путін", тобто, після поразки. Погугліть, бо в трансляцію не потрапило.
0
0
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хутин пуйло 88 (Десь там)
27.07.2022 в 23:44
Знайшов. В твіттері вже нормальні турки вибачились
0
0
KpaMapb (Краматорск)
27.07.2022 в 22:41
Луч - красава
Ответить
+4
0

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