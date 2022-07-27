ЛЧ. Фенербахче - Динамо 1:2. Везение... нет. Бущан... нет. Магия Луческу... Да что хотите!

Это был важный матч, хотя, может быть, и не определяющий. То есть не такой, от которого зависел весь сезон. Ведь "Динамо" имело право на ошибку, что заключалось в возможности переместиться в Лигу Европы. Учитывая те трудности, о которых Мирча Луческу говорил после первой встречи с "Фенербахче", второй по рангу европейский турнир возможно даже больше подходит сегодняшнему "Динамо". Но всегда хочется большего. И пока есть шансы достичь максимальной цели, киевляне борются.

В начале поединка в Стамбуле им пришлось защищаться. Отбиваться от стартового штурма соперника. Не было паники, но не было и покоя. Юксек и Кинг простили уже на второй минуте, неудачно пробив с удобных позиций в ходе одной атаки. Чуть позже "помог" арбитр, зафиксировавший фол против Забарного на фланге и отменивший гол Кинга. А мог и не свистнуть.

Когда динамовский мандраж, казалось, сошел на нет, был момент у Валенсии. Тогда стало поняло, что тяжело будет на протяжении всего матча. "Динамо" должно было максимально внимательно действовать на своей половине поля и поймать свой неочевидный момент у чужих ворот.

Турки нагнетали. Росси сумел пробить после провала опорной зоны "Динамо". Кахведжи мощно зарядил в каркас со штрафного, а Кинг упустил выход один на один, вторую волну которого потом нивелировал Бущан. Это было даже не одностороннее движение, а таран.

Едва ли не впервые "Динамо" создало нечто похожее на атаку на 30-й минуте, когда Цыганков вырвался на оперативное пространство на правом фланге, однако перед голкипером слишком далеко отпустил мяч и позволил Алтаю сыграть на опережение. Это даже вспышкой не назовешь – просто порыв (как и удар Дубинчака). Самое интересное событие в исполнении "Динамо" за тайм – это замена Вербича на Ваната. Вынужденная.

С другой стороны, важно было выдержать стартовый натиск соперника – и "Динамо" с этим справилось. На второй тайм уже можно было строить какую-нибудь стратегию.

Можно не сомневаться, что Луческу что-то задумывал, но на практике было то же самое: супер-момент Валенсии, сразу два момента у Кинга. Сломать ход игры не удавалось, но потом турки сами создали себе проблемы. Фол против Буяльского в центре поля для Юксека обернулся второй желтой – и это уже были совсем другие акценты. Но "Динамо" нужно было, по крайней мере, завладеть мячом.

Однако киевляне решили перепрыгнуть несколько ступенек – сразу забили. Прошла очень осмысленная атака, Цыганков с глубины отдал передачу на Кендзеру, поляк попытался прокинуть мимо оппонента и добился успеха. Далее – хлесткий прострел и результативно подставленная нога Буяльского. А помните победный матч против "Брюгге", развивавшийся по схожему сценарию и тоже перевернувшийся с ног на голову голом Виталия? Тогда, правда, у соперника почти не было времени отыграться, а сейчас "Фенербахче" имел достаточно игровых минут.

Свой шанс на миллион у хозяев, конечно же, был. Пропустили передачу из глубины – и именно с этого начались проблемы. Валенсия пошел на мяч, а Попов, проиграв позицию, свалил его с ног. Этот пенальти несомненный, но несомненный и сейв Бущана против удара Валенсии – "Динамо" не только сохранило преимущество в счете, но и получило невероятный заряд психологического позитива.

А в таких ситуациях уже включается опыт. Его киевлянам не занимать. Жаль, что не забил Цыганков с удобной позиции (удар получился слабым), но хорошо, что и Бущан не потерял концентрацию после пенальти, вытянув очень коварный удар кого-то из турок головой. "Динамо" выглядело уже не так плохо, как в первом тайме, но все еще позволяло сопернику создавать угрозу.

Это не могло сойти с рук. С ударом-прострелом Брумы Бущан справился, а вот после удара Салаи (при подаче углового) был бессилен даже герой-голкипер. Все же свой гол "Фенер" заслужил. Обидно только, что тогда, когда "Динамо" было в шаге от победы.

Сценарий мог закрутиться вообще драматично, если бы уже в следующей атаке свой удобный шанс реализовал Гармаш. Однако судьба подготовила для "Динамо" другой путь. Вела их к серии пенальти.

Однако команда Луческу пыталась избежать так называемой "лотереи". Выход Ваната один на один был заявкой, а удар Забарного после прострела Шепелева – почти гарантией гола. Но Илья запустил мимо рамки. Удивительно, но и следующий момент "Динамо" был с участием центрального защитника – ему снова не удалось забить. Удар Брумы не идет в сравнение с этой остротой.

И все же "Динамо" было против серии пенальти и подчеркивало это как могло. А могло довольно хорошо. Забить старался Гармаш, но выстрелил другой вышедший на замену игрок. Вернее, двое. Вивчаренко хорошо промчался по флангу и отдал качественную передачу, Караваев с острого угла сочно пробил по воротам своей бывшей команды. Дальше уже последовали попытки Андриевского и Шепелева для того, чтобы потянуть время. И очередной сейв от Бущана на 119 минуте.

Сквозь тернии, но "Динамо" достигло цели. Этой победой команда Мирчи Луческу гарантировала себе минимум участие в групповом раунде Лиги Европы. Но ведь в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов будет "Штурм". Так почему бы не замахнуться на что-нибудь большее?

ЛЧ. Второй раунд квалификации. Ответный матч

Турция. Стамбул. Стадион: "Шюкрю Сараджоглу"

Арбитр в поле - Массимо Иратти (Италия)

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:2 (д.в.)

Голы: Аттила Салай 88 - Виталий Буяльский 57, Александр Караваев 114

Первый матч - 0:0

"Фенербахче": Алтай Байындыр, Виллиан Аран (Филип Новак 94), Ферди Кадыоглу, Диего Росси, Эннер Валенсия (Сердар Дурсун 77), Джошуа Кинг (Мигел Креспу 63), Ирфан Кахведжи (Эмре Мор 46), Брайт Осаи-Семюэл, Марсель Тиссеран (Линкольн Оливейра дос Сантос 85), Аттила Салай, Исмаил Юксек

"Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 106), Беньямин Вербич (Владислав Ванат 38), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 67), Артем Беседин (Владимир Шепелев 67), Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 106), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 90)

Предупреждения: Исмаил Юксек 29, Брайт Осаи-Семюэл 37, Эннер Валенсия 45+3, Исмаил Юксек 53, Эмре Мор 63, Аттила Салай 98 - Виктор Цыганков 14, Сергей Сидорчук 33, Владислав Дубинчак 45+3, Виталий Буяльский 58, Николай Шапаренко 60, Денис Попов 68, Денис Гармаш 111

Удаление: Исмаил Юксек 53 (две желтые)

Нереализованный пенальти: Эннер Валенсия 70 (сейв Бущана)

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