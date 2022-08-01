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Снова с задержкой. 2+2 покажет еврокубковые матчи Динамо и Зари

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Речь о третьем квалификационном раунде

Снова с задержкой. 2+2 покажет еврокубковые матчи Динамо и Зари

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

2+2 покажет еврокубковые матчи "Динамо" и "Зари" на ближайшее неделе.

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Трансляция встречи "Динамо" против "Штурма" начнется в среду, в 21:15. Игра между "Зарей" и "Университатой" - в четверг, в 20:45.

Интересно, что обе игры начнутся с 15-минутной задержкой. Игру киевлян в прямом эфире покажет Setanta.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
01.08.2022 в 17:47
А чому знову та які справжні причини затримки?
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