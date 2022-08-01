Снова с задержкой. 2+2 покажет еврокубковые матчи Динамо и Зари

2+2 покажет еврокубковые матчи "Динамо" и "Зари" на ближайшее неделе.

Трансляция встречи "Динамо" против "Штурма" начнется в среду, в 21:15. Игра между "Зарей" и "Университатой" - в четверг, в 20:45.