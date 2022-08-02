Луческу: Цитаишвили мог остаться с нами, и я хотел этого, но сделал другой выбор

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу посетил пресс-конференцию перед встречей со "Штурмом", ответив на вопросы прессы.

"Это не будет легкая игра для нас. Мы ожидаем тяжелого противостояния в рамках европейского турнира. Вся команда понимает, что за поединок ожидает нас завтра – для имиджа страны, для их популярности. Как вы можете видеть, все команды, играющие в еврокубках, очень хорошо подготовлены, и участие в этих турнирах – это большая мотивация для каждого футболиста.

"Штурм" уже успел сыграть два официальных матча в своем чемпионате, они уже вошли в соревновательный ритм, и имеют преимущество над нами. Наш соперник – очень хорошая команда, с хорошей организацией игры, футболисты знают, что делать на поле. Так что нам точно легко не будет.

Цитаишвили? Он решил приехать сюда, воспользовавшись правилом ФИФА. Он мог остаться с нами, и я хотел этого, но сделал другой выбор. Поэтому у меня нет никаких мнений по поводу этой ситуации. Наверное, так будет лучше для его карьеры, но в следующем году он вернется назад. Он хороший игрок.

Состав на "Штурм"? Никаких сомнений, но я не скажу вам его (улыбается). Знаете, мы играем дома, но не совсем дома. Обидно, что сейчас нет украинских журналистов – и это ужасно. Завтра будет подобная ситуация. На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов", - заявил Луческу.

Матч "Динамо" - "Штурм" состоится в среду, третьего августа. Начало - в 21:00.