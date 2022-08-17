Яремчук может выйти в основе Бенфики на матч против Динамо

Cегодня, 17 августа, киевское "Динамо" проведет первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой". Как сообщает Record, нападающий "орлов" Гонсалу Рамуш может не сыграть в этом поединке.

21-летний португалец пропустил последнюю тренировку команды из-за повреждения. И теперь его участие во встрече сейчас под вопросом. Таким образом, есть вероятность, что в стартовом составе может выйти украинский нападающий Роман Яремчук.

К слову, в стартовых 4 матчах сезона Рамуш забил четыре гола и выполнил два ассиста. Игра пройдет на стадионе "Мейски" начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.