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Яремчук может выйти в основе Бенфики на матч против Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Основной форвард "орлов" получил повреждение

Яремчук может выйти в основе Бенфики на матч против Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Cегодня, 17 августа, киевское "Динамо" проведет первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой". Как сообщает Record, нападающий "орлов" Гонсалу Рамуш может не сыграть в этом поединке.

21-летний португалец пропустил последнюю тренировку команды из-за повреждения. И теперь его участие во встрече сейчас под вопросом. Таким образом, есть вероятность, что в стартовом составе может выйти украинский нападающий Роман Яремчук.

К слову, в стартовых 4 матчах сезона Рамуш забил четыре гола и выполнил два ассиста. Игра пройдет на стадионе "Мейски" начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Динамо (Киев)
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Источник:
Record

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.08.2022 в 15:51
Може і не вийти!
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