Нерес: Бенфика хочет выйти в групповой турнир Лиги чемпионов

Вингер португальской "Бенфики" Давид Нерес поделился мыслями насчет предстоящего ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

– Я ожидаю тяжелой игры, такой же, как и в первом матче. Наша цель – играть в свой футбол с первого удара по мячу и одержать победу.

– Как проходит твоя адаптация в команде? Какие цели на сезон? Как насчет сборной Бразилии и поездки с ней на чемпионат мира?

– Адаптация проходит легко, все партнеры отлично приняли меня. Мы хотим выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, хорошо выступить там и завершить сезон завоеванием трофеев. А последующее возвращение в сборную Бразилии будет наградой за хорошо проделанную работу. Но сейчас я сконцентрирован на выступлениях за "Бенфику", и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей выиграть трофеи.

– Ты играешь на одном фланге с Жилберту. Что можешь сказать о вашем взаимодействии?

– То, что мы разговариваем на одном языке, - это преимущество. Но гораздо важнее тот факт, что Жилберту – прекрасный футболист, и от этого многие вещи на поле становятся гораздо проще, - сказал Нерес.