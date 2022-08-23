Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нерес: Бенфика хочет выйти в групповой турнир Лиги чемпионов
Бразилец ожидает сложной игры с "Динамо"
Фото: slbenfica.pt
Вингер португальской "Бенфики" Давид Нерес поделился мыслями насчет предстоящего ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против киевского "Динамо".
– Я ожидаю тяжелой игры, такой же, как и в первом матче. Наша цель – играть в свой футбол с первого удара по мячу и одержать победу.
– Как проходит твоя адаптация в команде? Какие цели на сезон? Как насчет сборной Бразилии и поездки с ней на чемпионат мира?
– Адаптация проходит легко, все партнеры отлично приняли меня. Мы хотим выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, хорошо выступить там и завершить сезон завоеванием трофеев. А последующее возвращение в сборную Бразилии будет наградой за хорошо проделанную работу. Но сейчас я сконцентрирован на выступлениях за "Бенфику", и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей выиграть трофеи.
– Ты играешь на одном фланге с Жилберту. Что можешь сказать о вашем взаимодействии?
– То, что мы разговариваем на одном языке, - это преимущество. Но гораздо важнее тот факт, что Жилберту – прекрасный футболист, и от этого многие вещи на поле становятся гораздо проще, - сказал Нерес.
Популярное сейчас
- Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- Конец телепула в УПЛ, новички Шахтера, важная победа МЮ. Главные новости за 22 августа
- Ради группы и бонусов Лиги чемпионов Динамо нужно ломать традицию, первую корзину ЛЕ могут обеспечить другие
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО