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Клопп - о победе над Аяксом: Никто не может пожаловаться на результат
Коуч "Ливерпуля" оценил успех своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал успех своей команды в матче против "Аякса" (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Это была напряженная игра. Мы заслужили победу. После игры с "Наполи" прятаться было некуда, все знали, что было не так.
Мы говорили о деталях, о том, кто мы такие, и тому подобном. Нам просто нужно было продолжать делать свое дело. "Аякс" был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть.
С учетом тех усилий, которые мы приложили, никто не может пожаловаться на результат. Это самое важное и самое меньшее, что люди должны ожидать от нас. Я знаю, что парни знают это, но они не показали этого на прошлой неделе", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
"Ливерпуль" набрал три очка и теперь занимает второе место в группе А, опережая "Аякс" по дополнительным показателям. "Наполи" лидирует .
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