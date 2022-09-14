Клопп - о победе над Аяксом: Никто не может пожаловаться на результат

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал успех своей команды в матче против "Аякса" (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Это была напряженная игра. Мы заслужили победу. После игры с "Наполи" прятаться было некуда, все знали, что было не так.

Мы говорили о деталях, о том, кто мы такие, и тому подобном. Нам просто нужно было продолжать делать свое дело. "Аякс" был очень силен. Нам пришлось немного потерпеть.

С учетом тех усилий, которые мы приложили, никто не может пожаловаться на результат. Это самое важное и самое меньшее, что люди должны ожидать от нас. Я знаю, что парни знают это, но они не показали этого на прошлой неделе", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.