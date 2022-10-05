"Это несправедливо". Хави раскритиковал судейство в матче с Интером

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (0:1).

"Я злой, потому что мы столкнулись с несправедливостью. Мы потерпели очень важное поражение. Осталось три финала в крайне неудобной позиции. Футболист “Интера” сыграл рукой. Судья играет важную роль в этом виде спорта, он должен выйти и объяснить свое решение. Он не хотел мне ничего объяснять.

Это Лига чемпионов, здесь самая высокая конкуренция. Мы старались, создали больше шансов, чем соперник, но "Интер" отлично защищался. Я беспокоюсь об этом поражении. Мы в сложной ситуации", — цитирует Хави Marca.