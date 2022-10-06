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Зубков: Забивать Реалу - круто. Если бы увезли очки, было бы вдвойне круче

Лига Чемпионов
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Горняки проиграли 1:2

Зубков: Забивать Реалу - круто. Если бы увезли очки, было бы вдвойне круче

Фото: Getty Images

Новина українською

Игрок "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал поражение "Реалу" (1:2) в 3-м туре группового этапа ЛЧ.

- Преимущество было у "Реала", первые 30 минут дались очень сложно. Это нервозность, все-таки мы менее опытная команда. На таком уровне каждая ошибка дорогого стоит. Много моментов не очень, много было потерь.

К концу первого тайма у нас все немного лучше начало проходить, немного успокоились и пытались навязать свою игру.

Забивать на таком стадионе, с кучей болельщиков, еще и "Реалу" в Лиге чемпионов - это всегда круто. Было бы вдвойне круче, если бы увезли отсюда какие-то очки.

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- Сложилось впечатление, что вы не праздновали гол. Это потому что в воротах стоял Лунин?

- В конце первого тайма уже силы немного покидали, поэтому не было эмоций.

- Слышали, как после матча "Сантьяго Бернабеу" аплодировал "Шахтеру"?

- Да, конечно. Мы сделали круг почета и поприветствовали наших болельщиков и болельщиков "Реала". Сегодня была очень хорошая атмосфера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Александр Зубков
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Источник:
Трибуна

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