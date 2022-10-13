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Триллер с каталонской грустью. Барселона – Интер 3:3. Обзор матча и видео голов
Барселона - Интер ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч будет претендовать на звание лучшего в турнире – об этом можно говорить уверенно уже сейчас, хотя впереди еще большая часть турнирной дистанции. Просто 3:3 – это всегда эмоционально, феерично. Хотя в этом матче могло быть даже 5:5.
Ничья, которая в пользу "Интера", но не в пользу "Барсы". Каталонцы близки к тому, чтобы во второй раз подряд не выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа С. Четвертый тур
Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Интер" 3:3
Голы: Дембеле 40, Левандовски 82, 90+2 - Барелла 50, Лаутаро Мартинес 63, Гозенс 89
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