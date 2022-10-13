Триллер с каталонской грустью. Барселона – Интер 3:3. Обзор матча и видео голов

Этот матч будет претендовать на звание лучшего в турнире – об этом можно говорить уверенно уже сейчас, хотя впереди еще большая часть турнирной дистанции. Просто 3:3 – это всегда эмоционально, феерично. Хотя в этом матче могло быть даже 5:5.

Ничья, которая в пользу "Интера", но не в пользу "Барсы". Каталонцы близки к тому, чтобы во второй раз подряд не выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа С. Четвертый тур

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Интер" 3:3

Голы: Дембеле 40, Левандовски 82, 90+2 - Барелла 50, Лаутаро Мартинес 63, Гозенс 89