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Триллер с каталонской грустью. Барселона – Интер 3:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Барселона - Интер ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Триллер с каталонской грустью. Барселона – Интер 3:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Этот матч будет претендовать на звание лучшего в турнире – об этом можно говорить уверенно уже сейчас, хотя впереди еще большая часть турнирной дистанции. Просто 3:3 – это всегда эмоционально, феерично. Хотя в этом матче могло быть даже 5:5.

Ничья, которая в пользу "Интера", но не в пользу "Барсы". Каталонцы близки к тому, чтобы во второй раз подряд не выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа С. Четвертый тур
Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Интер" 3:3
Голы: Дембеле 40, Левандовски 82, 90+2 - Барелла 50, Лаутаро Мартинес 63, Гозенс 89

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В статье: Барселона Интер (Милан)
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