Без рекламы, но с бесплатными билетами для украинцев. Глазго в ожидании матча Селтик - Шахтер

Журналист Анатолий Хамаев посетил в Глазго предматчевые активности накануне поединка Лиги Чемпионов между "Селтиком" и "Шахтером".

За сутки до матча донецкого "Шахтёра" в Глазго, я отправился в самый крупный город Шотландии, чтобы уже на месте понять, какая там обстановка, какое настроение у нашего тренера, и что соперники думают об украинском клубе.

Приехав в Глазго, спросил, как проехать к стадиону "Селтик Парк" у одной женщины средних лет. Но она ответила, что не знает. У меня даже создалось впечатление, что она впервые слышит о таком стадионе. У нас, в моём родном Харькове, уверен, каждый житель города знает, где находится стадион "Металлист".

В Глазго нет ни одной печатной афиши о предстоящем поединке Лиги Чемпионов, да и на рекламных видеобаннерах соответствующих сообщений я не видел. Кстати, в Эдинбурге, где я сейчас проживаю, я ни разу за три месяца пребывания не видел каких-то рекламных акций в городе, призывающих болельщиков прийти на матч местного "Хиберниана".

Понятно дело, что футбол - спорт номер 1 на Туманном Альбионе и он не нуждается в дополнительной рекламе. В общем Гугл карта помогла мне самостоятельно добраться до предстоящего места футбольной битвы. Выйдя с автобусной остановки, что рядом со стадионом я попал сразу на кладбище... Представляете, в 50 метрах от стадиона находится огромное старинное кладбище! (классическая история для украинских сел, где в 90% поле находится рядом с кладбищем, хехе – прим.).

Статуя легенды клуба Билли МакНила возле Селтик Парк, фото - Getty Images

Пришлось обойти его и перед моими глазами открылся красавец-стадион Celtic Park. Внешне очень красив... Посмотрим, что внутри. Но для начала предстояло побывать на традиционных предматчевых пресс-конференциях главных тренеров и игроков. Первым перед представителями СМИ появился нынешний вратарь хозяев бывший игрок сборной Англии Джо Харт. Я думаю, украинским болельщикам он хорошо запомнился своей игрой на Евро-2012. Сам же Харт наверняка с большим сожалением вспоминает тот чемпионат Европы. Тогда сборная Англии в четвертьфинале проиграла Италии в серии пенальти. И именно в этой серии Джо пропустил гол от Пирло, который издевательски "черпачком" перекинул мяч через распластавшегося на газоне кипера.

Но это уже в прошлом. Сейчас Харт настроен на то, чтобы показать весь свой класс. Он лично и в самой команде очень уважительно относятся к "Шахтеру", но они будут биться исключительно за победу над горняками, ибо другого варианта, чтобы продолжить выступления в еврокубках у них нет.

Затем была пресс-конференция главного тренера главного тренера "Селтика" Ангелоса Постекоглу. Журналист Андрей Тодос задал ему вопрос по поводу ужасной дороговизны билетов на предстоящий матч. Сумма в 60 фунтов не посильна большинству украинских беженцев, живущих в Великобритании. Коуч шотландцев заметил, что организация такого матча требует больших затрат, поэтому и цена такая. Хотя он хотел бы, чтобы украинская команда была с поддержкой и ухавшие от войны украинцы могли посмотреть эту игру.

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Потом пресс-атташе шотландской команды дал пояснение, что билеты беженцам будут розданы бесплатно, а те, украинцы, которые уже давно живут в Британии, естественно, будут платить. В частности, очень много билетов было передано на лайнер в порту Глазго, на котором живёт 1300 украинских беженцев. А вообще в Глазго проживает около 10 тысяч украинцев. Ожидается до 2 с половиной тысяч украинских болельщиков только в гостевом секторе.

Затем были представители от "Шахтёра": Игор Йовичевич и Артём Бондаренко. Из украинских журналистов, кроме упомянутого Андрея Тодоса из Лондона и меня, была ещё Ирина Козюпа. Кроме активности на пресс-конференциях она после дала интервью американскому каналу CBS. Шотландских журналистов было около 10-12. Активно задавались вопросы и тренерам, и игрокам, как нами троими, так и шотландцами. Переводил украинец, который уже давно живёт в Глазго. Йовичевич отвечал шотландцам на английском, нам на украинском.

Понравился ответ коуча горняков на вопрос, должна ли сборная Ирана играть на чемпионате мира в Катаре. Игор Йовичевич четко сказал: страна, которая помогает россии убивать детей в Украине, не имеет ни малейшего права быть представлена своей сборной на таком празднике футбола. Потом была открытая тренировка донецкой команды на "Селтик Парке". Стадион впечатлил. Очень красивый, огромный и с прекрасным газоном. Матч ожидается с большим интересом и аншлаг на матче будет обязательно.