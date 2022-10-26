Сикан в матче с Селтиком: у него не самый высокий xG, четыре единоборства в атаке, оценка лучше, чем у двух игроков основы

Даниил Сикан в матче пятого тура Лиги чемпионов против "Селтика" допустил эпический ляп, не забив на пустые ворота с нескольких метров после передачи Мудрика. Этот момент обсуждали едва ли не больше, чем красивый гол Мудрика, который позволил "горнякам" избежать поражения и гарантировал "Шахтеру" евровесну.

Интересно, что статистика и оценка Даниила Сикана – не самые плохие. Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", опираясь на данные компании InStat, за 37 минут чистого времени, проведенного на поле, Даниил Сикан выполнил 20 ТТД. Самые заметные из них – четыре единоборства в атаке, один удачный отбор, два перехвата мяча, девять передач.

Такая статистика позволила Сикану набрать индекс 204 – это лучше, чем у двух игроков "Шахтера" основного состава (Богдан Михайличенко: InStat-индекс – 203; Георгий Судаков – InStat-индекс 199). Интересно, что по данным другого аналитического ресурса WhoScored, Даниил Сикан – второй худший в составе "Шахтера" после Кривцова, также вышедшего на замену.

Момент был убийственный, но в статистике "ожидаемых голов" он не отражен особым образом. хG Даниила Сикана – 0.17. Это только седьмой показатель матча с учетом игроков обеих команд.

Интересно также, что Сикан – единственный в составе "Шахтера", кто показал максимальный процент точности передач. Правда, самих пасов было немного – только девять.

Потеря победы никак не отразилась на турнирных перспективах "Шахтера". Учитывая победу "Лейпцига" над "Реалом", победа/ничья "Шахтера" в матче с "Селтиком" гарантировала "горнякам" минимум Лигу Европы и требует победы над немцами в шестом туре для выхода в плей-офф Лиги чемпионов.