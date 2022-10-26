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Обыграли Викторию – унизили Барсу. Видео, как Интер разгромил представителя Чехии и вышел из группы ЛЧ
Интер - Виктория (Плзень) ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 26.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче решалась судьба не только его участников, но и "Барселоны", которая вышла н а поле чуть позже. Победа "Интера" означала бы, что каталонцы во второй раз подряд из Лиги чемпионов перекатываются в весну Лиги Европы. И вот новость – чуда не произошло. "Интер" легко одолел "Викторию", забронировав за собой минимум второе место.
"Барсе" остается Лига Европы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов "Интер" – "Виктория".
Группа C, пятый тур
"Интер" (Милан, Италия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) 4:0
Голы: Мхитарян 35, Джеко 42, 66, Лукаку 87
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