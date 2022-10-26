Обыграли Викторию – унизили Барсу. Видео, как Интер разгромил представителя Чехии и вышел из группы ЛЧ

В этом матче решалась судьба не только его участников, но и "Барселоны", которая вышла н а поле чуть позже. Победа "Интера" означала бы, что каталонцы во второй раз подряд из Лиги чемпионов перекатываются в весну Лиги Европы. И вот новость – чуда не произошло. "Интер" легко одолел "Викторию", забронировав за собой минимум второе место.

"Барсе" остается Лига Европы. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов "Интер" – "Виктория".

Группа C, пятый тур

"Интер" (Милан, Италия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) 4:0

Голы: Мхитарян 35, Джеко 42, 66, Лукаку 87