Шахтер - РБ Лейпциг: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

"Шахтер" сохраняет шанс выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, однако для него нужно будет вновь посрамить экспертов и критиков. То есть, обыграть "РБ Лейпциг". Коллектив Йовичевича шокировал многих, когда в первом туре разгромил "быков" на их же арене, однако сейчас совсем другие условия и совсем другое отношение к украинской команде. Но когда удивлять фаворита, как не сейчас?

"Лейпциг" после увольнения Тедеско выиграл три из четырех матчей в ЛЧ, благодаря чему опережает "горняков" перед очным матчем. То есть, для второго места они могут даже рассчитывать на ничью, но вряд ли немецкий клуб забыл об 1:4. Может не сомневаться, "РБ" жаждет мести.

Смотрите матч шестого тура группового этапа ЛЧ в среду, первого ноября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Отметим, что матч "Шахтер" - "РБ Лейпциг" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".