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Хави: Барселона является кандидатом на победу в Лиге Европы
На этом турнире легких соперников не будет
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави дал оценку выступлению своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Каталонцы обыграли "Викторию Пльзень" (4:2) в 6-м туре группового этапа и заняли 3-е место в группе С, набрав 7 очков. "Блаугранас" обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.
– Как вы оцениваете эту Лигу чемпионов?
– Негативно. Шансы на выход в плей-офф зависели от нас. У нас были моменты, но не рискнули. Мы не смогли победить ни в Мюнхене, ни в Милане. Таков мой итог.
– "Барселона" – фаворит Лиги Европы?
– Я бы сказал, что мы являемся кандидатами на победу в Лиге Европы. Остались очень хорошие команды в Лиге Европы, "Барселона" - кандидат в борьбе за победу.
– Что скажете о победе над "Викторией"?
– Мы хорошо сыграли в первом тайме. При этом мы дали сопернику создать больше обычного. Мы больше обычного страдали в обороне, особенно при стандартах. В атаке мы показали хорошую игру, – сказал Хави.
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