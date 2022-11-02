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Хави: Барселона является кандидатом на победу в Лиге Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На этом турнире легких соперников не будет

Хави: Барселона является кандидатом на победу в Лиге Европы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави дал оценку выступлению своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Каталонцы обыграли "Викторию Пльзень" (4:2) в 6-м туре группового этапа и заняли 3-е место в группе С, набрав 7 очков. "Блаугранас" обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

– Как вы оцениваете эту Лигу чемпионов?

Негативно. Шансы на выход в плей-офф зависели от нас. У нас были моменты, но не рискнули. Мы не смогли победить ни в Мюнхене, ни в Милане. Таков мой итог.

– "Барселона" – фаворит Лиги Европы?

Я бы сказал, что мы являемся кандидатами на победу в Лиге Европы. Остались очень хорошие команды в Лиге Европы, "Барселона" - кандидат в борьбе за победу.

– Что скажете о победе над "Викторией"?

Мы хорошо сыграли в первом тайме. При этом мы дали сопернику создать больше обычного. Мы больше обычного страдали в обороне, особенно при стандартах. В атаке мы показали хорошую игру, – сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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oleksa_lv (Львів)
02.11.2022 в 09:58
Во чешє.......навіть барселох так не зможє....чисто Алєнь...
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+1
0
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
02.11.2022 в 11:09
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0
0
ALEX777CHAPMAN (Кропивницький)
02.11.2022 в 11:10
кандидати на перемогу..
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0
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