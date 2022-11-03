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Курс на Лигу Европы. Ювентус - ПСЖ 1:2. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
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Ювентус - ПСЖ ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.11.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Курс на Лигу Европы. Ювентус - ПСЖ 1:2. Обзор матча и видео гола

Фото - ФК Ювентус / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" проиграл, но не остался без места в Лиге Европы. Вообще, в этом сезоне "Юве" устроил квест "не будь хуже "Маккаби" Хайфа". Уже сам факт такой постановки вопроса унизительный, но что поделаешь.

А ПСЖ, кстати, не первый. Парижан все же пропустили вперед "Бенфику", уступив ей по седьмому пункту регламента при определении позиции по равенству очков (голы, забитые в выездных матчах).

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов
Группа H, шестой тур
"Альянц Арена" (Турин)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)
"Ювентус" – "Пари Сен-Жермен" 1:2
Голы: Бонуччи 39 – Мбаппе 13, Мендеш 69

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В статье: Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен (Париж)
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