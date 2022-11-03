Курс на Лигу Европы. Ювентус - ПСЖ 1:2. Обзор матча и видео гола

"Ювентус" проиграл, но не остался без места в Лиге Европы. Вообще, в этом сезоне "Юве" устроил квест "не будь хуже "Маккаби" Хайфа". Уже сам факт такой постановки вопроса унизительный, но что поделаешь.

А ПСЖ, кстати, не первый. Парижан все же пропустили вперед "Бенфику", уступив ей по седьмому пункту регламента при определении позиции по равенству очков (голы, забитые в выездных матчах).

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа H, шестой тур

"Альянц Арена" (Турин)

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

"Ювентус" – "Пари Сен-Жермен" 1:2

Голы: Бонуччи 39 – Мбаппе 13, Мендеш 69