Сделал все сам. ВИДЕО, как Мбаппе эффектно забил Ювентусу

Для "Пари Сен-Жермен" матч против "Ювентуса" уже не играл роли, но лидер чемпионата Франции тем не менее его выиграл 1:2. Героем встречи стал Килиан Мбаппе, открывший счет, а затем ассистировавший Мендешу. Гол у форварда получился весьма эффектным – убрав двух защитников Килиан пробил из-за пределов штрафной, мяч от стойки залетел в сетку.

Заметим, что для Мбаппе это был седьмой мяч в Лиге Чемпионов в текущем сезоне, а в целом уже 40-й. В общем рейтинге бомбардиров Кубка/Лиги Чемпионов за все времена Килиан занимает 19-е место, но уже скоро может опередить Агуэро и Дель Пьеро.