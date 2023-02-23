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Розе: До перерыва игра Лейпцига не соответствовала уровню Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Во втором тайме немцы вырвали ничью

Розе: До перерыва игра Лейпцига не соответствовала уровню Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Два очень и очень разных тайма. В первой половине ничего не получалось, мы бегали за соперником, а когда все-таки получали мяч, распоряжались им очень плохо. Второй тайм получился совершенно другим. Мы лучше комбинировали, быстрее возвращали владение и играли так, как этого хотели.

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Если бы мы больше владели мячом, то могли бы атаковать их с помощью контрпрессинга на их половине поля. Но мы проиграли все единоборства и подборы в первом тайме. Наша игра просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов до перерыва.

Конечно, Хенрихс изменил ход матча. Мы выпустили Клостерманна с первых минут, полагаясь на его надежную игру в обороне, потому что понимали, что в этой игре будет много ситуаций один в один. Но Клостерманн только возвращается после травмы, поэтому еще до матча было ясно, что по ходу игры его придется менять на Хенрихса", - сказал Розе.

Напомним, ответная игра "Ман Сити" - "РБ Лейпциг" пройдет 14 марта в Манчестере.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
uefa.com

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