Розе: До перерыва игра Лейпцига не соответствовала уровню Лиги чемпионов

Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Два очень и очень разных тайма. В первой половине ничего не получалось, мы бегали за соперником, а когда все-таки получали мяч, распоряжались им очень плохо. Второй тайм получился совершенно другим. Мы лучше комбинировали, быстрее возвращали владение и играли так, как этого хотели.

Если бы мы больше владели мячом, то могли бы атаковать их с помощью контрпрессинга на их половине поля. Но мы проиграли все единоборства и подборы в первом тайме. Наша игра просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов до перерыва.

Конечно, Хенрихс изменил ход матча. Мы выпустили Клостерманна с первых минут, полагаясь на его надежную игру в обороне, потому что понимали, что в этой игре будет много ситуаций один в один. Но Клостерманн только возвращается после травмы, поэтому еще до матча было ясно, что по ходу игры его придется менять на Хенрихса", - сказал Розе.