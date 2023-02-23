Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Розе: До перерыва игра Лейпцига не соответствовала уровню Лиги чемпионов
Во втором тайме немцы вырвали ничью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Два очень и очень разных тайма. В первой половине ничего не получалось, мы бегали за соперником, а когда все-таки получали мяч, распоряжались им очень плохо. Второй тайм получился совершенно другим. Мы лучше комбинировали, быстрее возвращали владение и играли так, как этого хотели.
Если бы мы больше владели мячом, то могли бы атаковать их с помощью контрпрессинга на их половине поля. Но мы проиграли все единоборства и подборы в первом тайме. Наша игра просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов до перерыва.
Конечно, Хенрихс изменил ход матча. Мы выпустили Клостерманна с первых минут, полагаясь на его надежную игру в обороне, потому что понимали, что в этой игре будет много ситуаций один в один. Но Клостерманн только возвращается после травмы, поэтому еще до матча было ясно, что по ходу игры его придется менять на Хенрихса", - сказал Розе.
Напомним, ответная игра "Ман Сити" - "РБ Лейпциг" пройдет 14 марта в Манчестере.
Популярное сейчас
- Лукаку зарешал. Интер - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча
- Гвардиол(а) играет вничью. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Видео голов и обзор матча
- РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Гвардиол разбудил сонных горожан
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
Новости по теме
- 23:54 Зарубежные РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:1. Гвардиол разбудил сонных горожан
- 17:45 Прогнозы на футбол РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22 февраля 2023
- 21:18 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 14.09.2022