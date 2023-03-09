"Я просил ребят показать характер". Пиоли – о выходе Милана в 1/4 ЛЧ

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" по сумме двух матчей обыграли лондонский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0).

"Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу.

Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка", - приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.