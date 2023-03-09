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"Я просил ребят показать характер". Пиоли – о выходе Милана в 1/4 ЛЧ
"Россонери" по сумме двух матчей одолели "шпор"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Россонери" по сумме двух матчей обыграли лондонский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0).
"Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу.
Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка", - приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.
Отметим, что "Милан" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2012 года.
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