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Розе взял на себя ответственность за разгром от Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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"РБ Лейпциг" пропустил семь безответных мячей

Розе взял на себя ответственность за разгром от Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал крупное поражение от "Манчестер Сити (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Совсем плохо у нас было с обороной внутри штрафной площади. И это - в 1/8 финала Лиги чемпионов! Манчестерцы кое-что изменили в своем прессинге по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и это стало тем, чего мы не ожидали.

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Нам так и не удалось войти в игру. Ответственность за это лежит на мне. Мы пропускали таким образом, что это очень огорчает. "Сити" одержал свою победу более чем заслуженно.

Знаю то, насколько хорош Эрлинг, знаю его сильные стороны. Когда Эрлинг приближается к воротам, он нацелен на гол. Сегодня он забил четы... А нет, даже пять!", - цитирует Розе официальный сайт УЕФА.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
uefa.com

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