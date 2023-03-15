Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Розе взял на себя ответственность за разгром от Манчестер Сити
"РБ Лейпциг" пропустил семь безответных мячей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "РБ Лейпцига" Марко Розе прокомментировал крупное поражение от "Манчестер Сити (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Совсем плохо у нас было с обороной внутри штрафной площади. И это - в 1/8 финала Лиги чемпионов! Манчестерцы кое-что изменили в своем прессинге по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и это стало тем, чего мы не ожидали.
Нам так и не удалось войти в игру. Ответственность за это лежит на мне. Мы пропускали таким образом, что это очень огорчает. "Сити" одержал свою победу более чем заслуженно.
Знаю то, насколько хорош Эрлинг, знаю его сильные стороны. Когда Эрлинг приближается к воротам, он нацелен на гол. Сегодня он забил четы... А нет, даже пять!", - цитирует Розе официальный сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- Лига Чемпионов. Порту - Интер 0:0. По пути Милана
- Шахтер и Рух инициируют создание единого телепула на следующий сезон
- Украинские пограничники установили бело-красно-белый флаг на границе с Беларуcью - ВИДЕО
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО