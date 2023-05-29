Известны имена почти всех команд, с которыми в квалификации ЛЧ может встретиться вице-чемпион Украины

Определились почти все команды, с которыми в квалификации Лиги чемпионов 2023/24 может сыграть вице-чемпион Украины. Напомним, что "Днепр-1"/"Заря" будет в посеве во втором квалификационном раунде, но вне посева – в третьем. В раунде плей-офф возможен как посев, так и не посев по рейтингу пары.

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Во втором квалификационном раунде "Днепр-1"/"Заря" сыграет с одной из двух команд:

"Панатинайкос" (Греция);

"Серветт" (Швейцария).

В случае победы в Q2ЛЧ вице-чемпион Украины в третьем раунде квалификации может сыграть с:

"Рейнджерс" (Шотландия);

"Брагой" (Португалия);

ПСВ (Нидерланды);

"Марселем" (Франция).

В раунде плей-офф (четвертый раунд квалификации) новые команды не добавляются. Но теоретически вице-чемпион Украины может сыграть с командой, которая в Q3ЛЧ была вне посева (если выбьет сеянца). Это:

"Бачка-Топола" (Сербия);

"Штурм" (Австрия);

"Антверпен"/"Юнион"/"Генк" (Бельгия) (еще определяется).

В случае поражения во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (Q2ЛЧ), украинская команда переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (Q3ЛЧ) или раунде плей-офф, украинская команда переместится сразу в группу Лиги Европы.