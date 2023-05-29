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Известны имена почти всех команд, с которыми в квалификации ЛЧ может встретиться вице-чемпион Украины
Заря и Днепр-1 могут присматриваться
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Определились почти все команды, с которыми в квалификации Лиги чемпионов 2023/24 может сыграть вице-чемпион Украины. Напомним, что "Днепр-1"/"Заря" будет в посеве во втором квалификационном раунде, но вне посева – в третьем. В раунде плей-офф возможен как посев, так и не посев по рейтингу пары.
Во втором квалификационном раунде "Днепр-1"/"Заря" сыграет с одной из двух команд:
- "Панатинайкос" (Греция);
- "Серветт" (Швейцария).
В случае победы в Q2ЛЧ вице-чемпион Украины в третьем раунде квалификации может сыграть с:
- "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Брагой" (Португалия);
- ПСВ (Нидерланды);
- "Марселем" (Франция).
В раунде плей-офф (четвертый раунд квалификации) новые команды не добавляются. Но теоретически вице-чемпион Украины может сыграть с командой, которая в Q3ЛЧ была вне посева (если выбьет сеянца). Это:
- "Бачка-Топола" (Сербия);
- "Штурм" (Австрия);
- "Антверпен"/"Юнион"/"Генк" (Бельгия) (еще определяется).
В случае поражения во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (Q2ЛЧ), украинская команда переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (Q3ЛЧ) или раунде плей-офф, украинская команда переместится сразу в группу Лиги Европы.
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