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Известны имена почти всех команд, с которыми в квалификации ЛЧ может встретиться вице-чемпион Украины

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Заря и Днепр-1 могут присматриваться

Известны имена почти всех команд, с которыми в квалификации ЛЧ может встретиться вице-чемпион Украины

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Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Определились почти все команды, с которыми в квалификации Лиги чемпионов 2023/24 может сыграть вице-чемпион Украины. Напомним, что "Днепр-1"/"Заря" будет в посеве во втором квалификационном раунде, но вне посева – в третьем. В раунде плей-офф возможен как посев, так и не посев по рейтингу пары.

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Во втором квалификационном раунде "Днепр-1"/"Заря" сыграет с одной из двух команд:

  • "Панатинайкос" (Греция);
  • "Серветт" (Швейцария).

В случае победы в Q2ЛЧ вице-чемпион Украины в третьем раунде квалификации может сыграть с:

  • "Рейнджерс" (Шотландия);
  • "Брагой" (Португалия);
  • ПСВ (Нидерланды);
  • "Марселем" (Франция).

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В раунде плей-офф (четвертый раунд квалификации) новые команды не добавляются. Но теоретически вице-чемпион Украины может сыграть с командой, которая в Q3ЛЧ была вне посева (если выбьет сеянца). Это:

  • "Бачка-Топола" (Сербия);
  • "Штурм" (Австрия);
  • "Антверпен"/"Юнион"/"Генк" (Бельгия) (еще определяется).

В случае поражения во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (Q2ЛЧ), украинская команда переместится в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (Q3ЛЧ) или раунде плей-офф, украинская команда переместится сразу в группу Лиги Европы.

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Комментарии (1)
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белок (Харків)
29.05.2023 в 20:40
Ну з Панатінаїкосом та Серветтом можна грати, а в третьому кваліфаї, нажаль, очікувати нічого
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