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Кочергин идет дальше. Арис - Ракув 0:1 Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Команда украинца преодолела кипрский "Арис"

Кочергин идет дальше. Арис - Ракув 0:1 Обзор матча и видео голов

Фото: RakowCzestochowa/ Автор - Jakub Ziemianin

Новина українською

Предлагаем вашему внимаю видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором "Арис" (Салоники) на своем поле принимал "Ракув" (Ченстохова). Игра завершилась минимальной победой гостей 1:0.

Украинский полузащитник гостей Владислав Кочергин провел на поле 86 минут, однако результативными действиями не отметился. Единственный мяч в поединке забил одноклубник нашего соотечественника - отличился Фран Тудор.

Отметим, что в первом матче "красно-белые" выиграли 2:1, а Кочергин стал автором одного из голов.

В 4-м раунде квалификации "Ракув" сыграет против "Копенгагена". Игры пройдут 22 и 30 августа.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации. ответный матч

"Арис" (Лимасол) - "Ракув" (Польша) 0:1

Голы: Тудор, 49.

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В статье: Арис (Салоники) Ракув (Ченстохова)
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