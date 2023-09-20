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Бавария - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Бавария – Манчестер Юнайтед, Лига чемпионов, 20 сентября 2023

Бавария - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" славятся своим знаменитым финалом Лиги чемпионов-1999. Ныне команды оказались в одной группе, и с матча между собой начнут погоню за заветным трофеем.

Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа A, “Бавария” – “Манчестер Юнайтед” в среду, 20 сентября на телеканале Megogo Футбол 1.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

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Трансляція матчу Баварія - Манчестер Юнайтед
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Бавария - Манчестер Юнайтед на UA-Футбол>>.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Харри Кейн Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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