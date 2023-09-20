Бавария - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

"Бавария" и "Манчестер Юнайтед" славятся своим знаменитым финалом Лиги чемпионов-1999. Ныне команды оказались в одной группе, и с матча между собой начнут погоню за заветным трофеем.

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Смотрите матч первого тура Лиги чемпионов, группа A, “Бавария” – “Манчестер Юнайтед” в среду, 20 сентября на телеканале Megogo Футбол 1.

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Баварія - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию