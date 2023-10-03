Назарина: Конкуренция с Антверпеном за третье место? У нас еще пять матчей, вся борьба впереди

Перед игрой Лиги чемпионов с "Антверпеном" на пресс-конференции побывал Егор Назарина, ответив на вопросы СМИ. Среди представителей печати была также корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Егор, ты достаточно неплохо знаешь "Антверпен". Что можешь сказать о завтрашнем сопернике? Какие сильные стороны выделишь? И, возможно, кого персонально отметишь в составе этой команды?

- С тех пор как я был в команде, она изменилась на 95 процентов. Поэтому из нынешних ее игроков я никого не знаю. Тренера, конечно, тоже не знаю. Все, что я могу сказать – это то, что мы просматривали, анализировали этого соперника. Нас ожидает очень непростая и важная игра.

– Как ситуация войны в Украине влияет на вас психологически и морально? И как, несмотря ни на что, вам удается поддерживать свой профессиональный уровень и быть на высоте?

– Ситуация действительно непростая. Мы живем в воюющей стране, играем в футбол. Однако мы профессиональные игроки, поэтому защищаем престиж нашей страны на международном уровне. Благодаря нашим Вооруженным Силам мы имеем такую возможность. Поэтому повторюсь, мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на международной арене.

- Можно ли рассматривать "Антверпен" как соперника, с которым "Шахтер" будет конкурировать за третье место в группе? Как вы оцениваете силу этого соперника?

– А почему за третье место в группе? Мы сыграли только одну игру из "Порту". У нас впереди еще пять матчей, потому вся борьба еще впереди.

– Как лично для себя оцениваете сентябрь? У вас ведь был дебют в Лиге чемпионов и за сборную Украины. Были положительные моменты…

– Да, был позитив: дебют в Лиге чемпионов, дебют за сборную. Но было и немало негативных моментов. Это некоторые результаты, которые хотелось бы заменить лучшими. Так что был и позитив, но был и негатив, который мы постараемся изменить.

- Как вы можете сравнить состав "Шахтера" до войны и тот, что есть теперь? Что изменилось? Как изменился контекст?

– Я не могу сравнивать составы, ведь меня не было в команде до войны. Могу сказать, что сейчас в команде стало больше молодых украинских игроков. Это позитив для нашей страны.