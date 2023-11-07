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Боруссия Дортмунд - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Боруссия Дортмунд - Ньюкасл: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия" Дортмунд неожиданно переиграла "Ньюкасл" в первом противостоянии команд на "Сент-Джеймс Парк", и обе команды имеют по четыре очка после трех туров.

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У "Ньюкасла" заметны проблемы с составом, но команда Эдди Гау в хорошем настроении, и она способна создать большие проблемы Дортмунду. Тем не менее "Боруссия" неплохо играет на своем поле в Лиге чемпионов.

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Лига чемпионов, группа F, четвертый тур

7 ноября 2023 года. Дортмунд, "Зигналь Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд 19:45 "Ньюкасл"

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