Боруссия Дортмунд - Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Боруссия" Дортмунд неожиданно переиграла "Ньюкасл" в первом противостоянии команд на "Сент-Джеймс Парк", и обе команды имеют по четыре очка после трех туров.

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У "Ньюкасла" заметны проблемы с составом, но команда Эдди Гау в хорошем настроении, и она способна создать большие проблемы Дортмунду. Тем не менее "Боруссия" неплохо играет на своем поле в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов, группа F, четвертый тур

7 ноября 2023 года. Дортмунд, "Зигналь Идуна Парк"

"Боруссия" Дортмунд 19:45 "Ньюкасл"

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