“Мы сыграли плохо, и не наиграли на три очка”. Что говорили игроки Барселоны о матче с Шахтером 

“Барселоне” провела крайне невыразительный матч против “Шахтера” в четвертом туре Лиги чемпионов. Об этом после матча говорил главный тренер “Барселоны” Хави, такого мнения и испанская пресса. Согласны с тем, что матч нельзя занести себе в актив и футболисты “Барсы”.

“Ощущения не из приятных. Последние два матча мы сыграли очень плохо. Мы не заслуживали победить у “Реал Сосьедада”, и сегодня мы тоже не наиграли на три очка. Теперь нужно хорошо сыграть в субботу, нам нужно будет играть против “Алавеса” с другим настроением”, – считает Жоау Канселу.

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Поделился своим мнением об игре и капитан “Барсы” Андре тер Штеген.

“Мы злимся на себя. Мы не не смогли добыть результат. Расстроены, что не выиграли матч, который вывел бы нас в плей-офф. Мы не играем хорошо уже во втором матче подряд. Нужно проанализировать сегодняшний матч”, – считает кипер “Барсы”.

Во втором тайме тренер “Барселоны” Хави провел одновременно сразу четыре замены. Хавбек Ориоль Ромеу попытался объяснить это решение.

“Думаю, что Хави хотел изменить динамику в атаке. Каждое поражение имеет смысл, и мы должны быть самокритичны, чтобы поднять, что пошло не так. Это было неприятное поражение. Мы хотели выиграть, но у нас это не получилось. Нельзя позволять соперникам создавать так много моментов, и нужно лучше атаковать. “Шахтер” нас хорошо накрывал, и из-за качества газона мы не могли играть через центр. Когда “Шахтер” забил свой гол, они смогли играть соответственно со своим планом”, – цитирует слова Ромеу Sport.