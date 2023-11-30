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Двое украинцев из Шахтера. Представлена команда недели Лиги чемпионов от SofaScore

Лига Чемпионов

Дмитрий Ризнык и тут

Двое украинцев из Шахтера. Представлена команда недели Лиги чемпионов от SofaScore

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

Известный аналитический портал SofaScore опубликовал свою символическую сборную пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В ней нашлось место сразу двум украинским игрокам "Шахтера" - Дмитрию Ризныку и Николаю Матвиенко. В матче против "Антверпена" (1:0) Ризнык отыграл "на ноль", а Матвиенко забил победный гол.

Действия Дмитрия были оценены в 9.0 балла. Николай получил оценку 8.1.

Напомним, сегодня также стало известно, что WhoScored включил Дмитрия Ризныка в свою команду недели.

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Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык
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Источник:
SofaScore
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