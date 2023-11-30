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Двое украинцев из Шахтера. Представлена команда недели Лиги чемпионов от SofaScore
Дмитрий Ризнык и тут
Михайло Лозовий, UA-Football
Известный аналитический портал SofaScore опубликовал свою символическую сборную пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В ней нашлось место сразу двум украинским игрокам "Шахтера" - Дмитрию Ризныку и Николаю Матвиенко. В матче против "Антверпена" (1:0) Ризнык отыграл "на ноль", а Матвиенко забил победный гол.
Действия Дмитрия были оценены в 9.0 балла. Николай получил оценку 8.1.
Напомним, сегодня также стало известно, что WhoScored включил Дмитрия Ризныка в свою команду недели.
???? | Team of the Week— Sofascore (@SofascoreINT) November 30, 2023
For the first time in over four years, there are six players with a blue rating in our UEFA Champions League TOTW! ????????
Among them, only one managed to earn a perfect ???? — João Cancelo is our #UCL Player of the Week. ???????? pic.twitter.com/44iRMq4y13
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