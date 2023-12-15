Шахтер за еврокубковый сезон уже заработал 46.9 млн евро, Динамо - только 950 тысяч

Стало известны приблизительные суммы, которые заработали украинские клубы за еврокубковый сезон 2023/24. Финансовую сторону игры проанализировало издание Fotcalc.

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Логично, что самую большую сумму среди украинских клубов за нынешнюю еврокубковую кампанию заработал " Шахтер ", который занял 3-е место в своей группе Лиги чемпионов и весной сыграет в Лиге Европы. При этом сумма не является конечной, так как финансовые бонусы будут начисляться и за весенние матчи.

За сам выход в групповой этап турнира "Шахтер" заработал 15,5 млн евро. За три победы клуб получит суммарно 8,4 миллиона евро, а за вылет в Лигу Европы еще получит чуть больше 1 миллиона евро.

Кроме того, "горняки" получат некоторые суммы за телетрансляции и за коэффициент по итогам выступлений за последние 10 лет.

В сумме, на данный момент "Шахтер" за сезон в еврокубках заработал 46.9 млн евро, но повторим, что сумма может еще увеличиться.

Луганская "Заря" за эту еврокубковую кампанию заработала примерно 4.85 миллионов евро. 2.94 миллиона из них – это выплата за попадание в группу Лиги конференций. 1 млн 166 тысяч команда получила за набранные очки в группе, еще некоторые деньги были начислены за вылет из плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, из нераспределенного фонда призовых и десятилетний коэффициент клуба в еврокубках.

"Днепр-1", несмотря на то, что вылетел в квалификации всех трех еврокубках, также получит некоторую сумму. Днепряне получили чуть более миллиона евро - по 100 тысяч евро за каждый квалификационный раунд, в котором принимали участие (2-й раунд квалификации ЛЧ, 3-й раунд квалификации ЛЕ, 4-й раунд квалификации ЛК). "Компенсацией" для команды за вылет в последнем раунде Лиги конференций стала выплата в размере 750 тысяч евро.

"Динамо", которое поучаствовало в двух квалификационных раундах, заработало немного меньше днепрян – порядка 950 тысяч евро.

Меньше всех украинских клубов заработала полтавская "Ворскла", которой не удалось преодолеть хотя бы 1 раунд квалификации – в сумме 450 тысяч евро. За участие во 2-м раунде отбора полтавчане получили 100 тысяч евро, а за вылет из него – еще 350 тысяч.