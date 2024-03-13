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Новый формат еврокубков. Как это будет работать на практике

Лига Чемпионов

Будет актуально уже со следующего сезона

Новый формат еврокубков. Как это будет работать на практике

Фото - uefa.com

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Общая информация

В пятницу, 15-го марта 2024-го года, состоится жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала (определится формальный хозяин) Лиги чемпионов 2023/24, Лиги Европы 2023/24, Лиги конференций 2023/24. И это будет последняя процедура жеребьевки основного раунда еврокубков на классический манер. Далее – изменения под теннисный формат и применение искусственного интеллекта

С сезона 2024/25 вступает в силу реформа УЕФА, где изменится формат еврокубков, а также процедура жеребьевки. Плей-офф Лиги чемпионов (и других клубных турниров) в дальнейшем будут жеребить по примеру теннисных турниров: две самые рейтинговые команды будут сеяными вплоть до финала и будут разведены по разным веткам. Свой путь каждая из команд сможет видеть, начиная с 1/8-й финала.

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При жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов и других клубных турниров УЕФА будет применять искусственный интеллект. Процедура распределения команд на корзины сохранится (по рейтингу клубов, преимущество чемпионства отменяется), но в каждой будет отныне не по восемь, а по девять команд (в Лиге конференций – шесть). Планируется, что один шарик будет доставаться из корзины вручную, а дальше компьютер определит команде, которую выбрали вручную, по два соперника (в Лиге конференций – по одному) из каждой корзины. Соперники из одной Ассоциации на групповом раунде встречаться не могут.

Применение искусственного интеллекта в новой процедуре жеребьевки объясняют невозможностью проводить всю процедуру вручную. Мол, если бы новый формат Лиги чемпионов жеребился исключительно людьми, то процедура длилась бы 4 - 5 часов, а количество шариков достигло бы девяти сотен.

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Аналогичные изменения произойдут и при жеребьевке основного раунда Лиги Европы. В Лиге конференций – тоже новый формат, но там в корзинах будет по шесть команд. Соответственно – меньше соперников для каждого из участников в группе.

Схема квалификации остается прежней. Жеребьевка там будет ручная, принцип посева сохраняется. Переходы из турнира в турнир (из высшего в низший) – также.

Как это будет работать на практике...

Будут три жеребьевки во время основного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций:

  1. жеребьевка группового этапа;
  2. жеребьевка стыкового раунда (1/16);
  3. жеребьевка сетки плей-офф от 1/8-й до финала.

Все жеребьевки будут проходить по комбинированной схеме "человек + компьютер". На групповом этапе не могут встречаться команды из одной страны, в раунде плей-офф (начиная с 1/16-й финала включительно) никаких ограничений не будет.

Жеребьевка группового раунда будет происходить в соответствии с разделением команд на корзины: четыре корзины по 9 команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы, шесть корзин по 6 команд в Лиге конференций. Каждая команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы будет иметь на групповой стадии по восемь матчей – по одному матчу с двумя командами из каждой из четырех корзин (в том числе со своей). Групповая стадия Лиги чемпионов и Лиги Европы растягивается до января включительно. В Лиге конференций будут шесть матчей – по одному с одной из команд из каждой из шести корзин. Групповой раунд закончится в декабре.

Новый формат еврокубков. Как это будет работать на практике - изображение 1

Первые восемь команд сводной Таблицы каждого из турниров выйдут в 1/8-ю финала. Команды с 25-го по 32-е места (включительно) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций не выйдут в весну. Команды с 9-го по 24-е места (включительно) будут играть дополнительный раунд плей-офф (стыковой раунд). Переходов между турнирами на основной стадии нет (только в квалификации – от высшего к низшему).

В 1/16-й будут 16 команд с порядковыми номерами от 9 до 24, в зависимости от добытого в группе места.

  • 9/10 играет с 23/24 – определяется жребием;
  • 11/12 играет с 21/22 – определяется жребием;
  • 13/14 играет с 19/20 – определяется жребием;
  • 15/16 играет с 17/18 – определяется жребием.

Также жребием определяется, какая из пар пойдет на путь Фаворита 1, а какая – на путь Фаворита 2. Фаворит 1 – команда, занявшая первое место сводной таблицы группы; Фаворит 2 – команда, занявшая второе место сводной таблицы группы. Фаворит 1 и Фаворит 2 не могут встретиться раньше финала.

  • 9/10 - 23/24 сыграет в 1/8-й с 8/7 местом – определяется жребием;
  • 11/12 - 21/22 сыграет в 1/8-й с 6/5 местом – определяется жребием;
  • 13/14 - 19/20 сыграет в 1/8-й с 4/3 местом – определяется жребием;
  • 15/16 - 17/18 сыграет в 1/8-й с 1/2 местом – опр еделяется жребием.

Далее – четвертьфиналы, полуфиналы. Команды идут двумя путями, которые не пересекаются. Вплоть до финала. Аналогично с системой в теннисе.

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Принципиальные изменения в квалификации

- Через квалификацию в группу Лиги чемпионов будет выходить на одну команду больше, чем в последнее время раньше – не шесть, а семь. Добавляется одно место через ветку чемпионов.

- К квалификации Лиги Европы добавляются первый и второй раунды, которых в последнее время не было (отбор начинался с третьего круга).

- В группу Лиги конференций через квалификацию будут выходить на четыре команды больше: добавляются две команды к лузерам плей-офф раунда Лиги Европы и на две команды-победительницы расширится основной путь квалификации.

Новый формат еврокубков. Как это будет работать на практике - изображение 3

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Комментарии
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Alex-696 (Немирів)
13.03.2024 в 15:32
Це може бути така ситуація, що команда, наприклад, в групі С посяде 3 місце з 10-ма очками, а команда з групи В посяде 2 місце з 9-ма очками. В такому випадку команда 3С у зведеній таблиці буде вище за команду 2В?
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Комментарии 2
Alex-696 (Немирів)
13.03.2024 в 15:32
Це може бути така ситуація, що команда, наприклад, в групі С посяде 3 місце з 10-ма очками, а команда з групи В посяде 2 місце з 9-ма очками. В такому випадку команда 3С у зведеній таблиці буде вище за команду 2В?
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Вarcelinius
13.03.2024 в 15:30
Сам чёрт ногу сломит блъ. Половину прочитал, мозги опухли. Накуя такое городить? Дебилы блъ... СУПЕРЛИГА НАШЕ ФСЬО!
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