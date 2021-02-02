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Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: На матчи Клубного ЧМ будут допущены зрители

Клубный ЧМ
(1 голосов)

30 процентов

СМИ: На матчи Клубного ЧМ будут допущены зрители
UA-Футбол
Новина українською

Уже четвертого февраля стартует Клубный чемпионат мира. Ожидается, что на матчи будут допущены зрители.

Как сообщает Kicker, на каждую игру будут допущены 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона. Это примерно 12 тысяч человек. Все матчи пройдут на двух стадионах в Катаре и туда будут допускаться только местны зрители.

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Напомним, что на Клубном ЧМ примут участие шесть команд - "Бавария", "Палмейрас", "УАНЛ Тигрес", "Аль-Ахли", "Ульсан Хёндэ" и "Аль-Духаиль".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Клубный чемпионат мира
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Источник:
Kicker

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