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Тухель после победы в клубном ЧМ: Мы все мечтаем о подобных финалах

Клубный ЧМ
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Коуч "пенсионеров" подвел итоги победы в финальном поединке

Тухель после победы в клубном ЧМ: Мы все мечтаем о подобных финалах

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу в финале клубного Чемпионата мира над "Палмейрас".

"Нужна удача для того, чтобы забить в конце матча, но мы не переставали пытаться и не отступали. Мы не сдавались. Мы вели в счете, потом упустили лидерство, но никогда не прекращали идти вперед. Мы заслужили победу, но также нам и повезло забить так поздно.

Не было похоже, что Хавертц нервничал при пенальти, но он наверняка был взволнован. Нельзя не волноваться в такой ситуации. Но мы доверились статистике, и я рад, что он забил. Я рад, что у меня есть шанс выиграть все трофеи с "Челси", мы уже говорили в раздевалке о том, насколько это важная возможность.

Мы все мечтаем о подобных финалах. Мы ни о чем не сожалеем. Но впереди нас ждут другие турниры, которые мы хотим выиграть, работа никогда не прекращается", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Палмейрас (Сан-Паулу)
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Источник:
BBC

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