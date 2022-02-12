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Тухель после победы в клубном ЧМ: Мы все мечтаем о подобных финалах
Коуч "пенсионеров" подвел итоги победы в финальном поединке
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал
"Нужна удача для того, чтобы забить в конце матча, но мы не переставали пытаться и не отступали. Мы не сдавались. Мы вели в счете, потом упустили лидерство, но никогда не прекращали идти вперед. Мы заслужили победу, но также нам и повезло забить так поздно.
Не было похоже, что Хавертц нервничал при пенальти, но он наверняка был взволнован. Нельзя не волноваться в такой ситуации. Но мы доверились статистике, и я рад, что он забил. Я рад, что у меня есть шанс выиграть все трофеи с "Челси", мы уже говорили в раздевалке о том, насколько это важная возможность.
Мы все мечтаем о подобных финалах. Мы ни о чем не сожалеем. Но впереди нас ждут другие турниры, которые мы хотим выиграть, работа никогда не прекращается", – рассказал немецкий наставник.
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