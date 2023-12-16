Клубный ЧМ
Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИФА планирует ввести обновленный Клубный чемпионат мира с участием последних победителей ЛЧ
Он должен длиться около месяца
Как сообщает Sky News, ФИФА хочет обновить Клубный чемпионат мира. Он состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах.
Участие примут 32 клуба, в том числе 12 представителей Европы. Этими представителями будут последние победители Лиги Чемпионов, а также команды с самыми высокими баллами в рейтинге коэффициентов УЕФА
Этот турнир придаст дополнительную нагрузку на игроков, которым придется сыграть более 80 матчей в сезоне.
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Источник:Sky News
Опубликовал: Виктор Иванчук
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mafan (Рівне)
16.12.2023 в 22:23
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