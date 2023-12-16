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ФИФА планирует ввести обновленный Клубный чемпионат мира с участием последних победителей ЛЧ

Клубный ЧМ
Обновлено

Он должен длиться около месяца

ФИФА планирует ввести обновленный Клубный чемпионат мира с участием последних победителей ЛЧ

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Как сообщает Sky News, ФИФА хочет обновить Клубный чемпионат мира. Он состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах.

Участие примут 32 клуба, в том числе 12 представителей Европы. Этими представителями будут последние победители Лиги Чемпионов, а также команды с самыми высокими баллами в рейтинге коэффициентов УЕФА

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Этот турнир придаст дополнительную нагрузку на игроков, которым придется сыграть более 80 матчей в сезоне.

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Источник:
Sky News
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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mafan (Рівне)
16.12.2023 в 22:23
Дебіли. Стріжить гроші у Маска, але не у збіднілій футбол-сокер сфері.
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Комментарии 1
avatar
mafan (Рівне)
16.12.2023 в 22:23
Дебіли. Стріжить гроші у Маска, але не у збіднілій футбол-сокер сфері.
Ответить
0
0

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