ФИФА планирует ввести обновленный Клубный чемпионат мира с участием последних победителей ЛЧ

Как сообщает Sky News, ФИФА хочет обновить Клубный чемпионат мира. Он состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в Соединенных Штатах.

Участие примут 32 клуба, в том числе 12 представителей Европы. Этими представителями будут последние победители Лиги Чемпионов, а также команды с самыми высокими баллами в рейтинге коэффициентов УЕФА

Этот турнир придаст дополнительную нагрузку на игроков, которым придется сыграть более 80 матчей в сезоне.