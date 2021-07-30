Иван Шарий: Проблема Ворсклы - в психологии и ментальности

Легенда "Ворсклы" нападающий Иван Шарий прокомментировал игру и поражение полтавчан 2:3 в матче Лиги Конференций против финского КуПСа

- Многие специалисты, да и болельщики, считали класс "Ворсклы" выше, чем у КуПС, но как показала игра – это была обманчивая иллюзия.

- Оказалось, не то, что казалось. Не скажешь, что не было недооценки соперника, значит таков уровень игроков. Была равная игра, где финны использовали свои моменты. Мы думали, что "Ворскла" с первых минут включит агрессию, проявит характер, но в первом тайме было много осторожности, фактически полтавчан не было видно. Второй тайм начали резво, забили, но в третьей игре подряд не могут удержать преимущество! КуПС продемонстрировал, что тоже умеет играть в современный футбол, хорошо изучили полтавчан, не боялись атаковать, как итог забили три мяча. Поэтому результат не вызывает удивления, и никакой сенсации в поражении полтавчан нет. Все закономерно. Хотя после первого поединка были оптимистические надежды, которые сами игроки и похоронили.

- Когда арбитр добавил шесть минут, честно пронеслась мысль – только бы не повторился сценарий первого матча. Но, к сожалению, случилось дежавю.

- Не поверите, в тот момент у меня тоже пробежали такие мысли. Видимо, цифра шесть действительно становится роковой для команды. Вероятно, из-за физической усталости игроки на последних секундах теряют концентрацию, не могут собраться, поэтому имеем такой печальный итог.

- Да и новичок Кушниренко в первом своем дебютном матче сильно подвел команду, неоправданно сыграв грубо, и как итог удаление. Как оказалось, это был ключевой и переломный момент в матче.

- Если у тебя кипят мозги, то это очень плохо. Действительно, не было никакой необходимости прыгать сопернику в ноги, да еще возле бровки в центре поля. Теперь пусть остынет и проанализирует, что он сделал. "Ворскле" в экстра тайме пришлось играть за того парня, физически не выдержала. Тяжело быть в таком насыщенном графике: матч в Финляндии, через три дня энергозатратный с "Днепром-1", а еще через два опять с финнами. Даже проведенные три замены на 105-й минуте, чтобы поддержать темп, не помогли, когда команда играет в меньшинстве. Именно и пропустили, имея на одного игрока меньше. Можно сетовать, что арбитр имел основания в основное время на Степанюке поставить пенальти, но это уже совсем другая история. Нужно уметь доводить матчи до логического конца, когда имеешь в чем-то преимущество, нужно поставить жирную точку, как видим, с этим проблемы.

- Значит это не случайность, а закономерность, когда команда в третьем матче подряд, ведет в счете, имеет преимущество, пропускает на последних минутах. Как мы и говорили, есть большие претензии к линии обороны.

- Когда обсуждали первую игру в Финляндии, то говорили о случайности, но после вчерашнего поединка, оказалось – это закономерность. Что имеем то и имеем. Проблема в психологии и ментальности. Не хватило хладнокровия, спокойствия, ведя в счете можно было сбить темп, больше контролировать мяч, выманить соперника и сыграть на контратаках. Но что уже говорить? Будем смотреть, как команда играет в чемпионате Украины.