Шахтёр Караганда - Колос: когда и где смотреть онлайн матч Лиги конференций

Первый матч между этими соперниками состоялся в прошлый четверг в Ковалёвке. Шансы на голы были у обеих команд, однако реализовать свои возможности ни украинцы, ни казахи не смогли. После отмены правила выездного гола нулевая ничья в первой игре означает, что в Нур-Султане обязательно кто-то должен будет выйти победителем. В основное время, овертайме или серии пенальти.

Матч между "Шахтёром" Караганда и "Колосом" состоится во вторник, 10 августа, и начнётся в 17:00 по Киеву или в 20:00 по Нур-Султану. Номинально встреча состоится на нейтральном поле, ведь "горняки" представляют Караганду, а сыграют этот матч на стадионе с искусственным покрытием в столице республики, "Астана-Арена".

В прямом эфире на ТВ в Украине эту игру покажут на канале "Футбол 2". В Казахстане этот поединок можно будет увидеть на канале "Qazsport".

Увидеть этот матч в интернете можно будет на нескольких платформах. В Украине матч покажут на платформах oll.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell. Не забывайте, что все они работают по подписке. В Казахстане смотрите игру на официальном сайте телеканала "Qazsport".