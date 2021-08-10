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Шахтёр Караганда - Колос: когда и где смотреть онлайн матч Лиги конференций

Лига конференций
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Нужна только победа

Шахтёр Караганда - Колос: когда и где смотреть онлайн матч Лиги конференций

Фото: ФК Колос/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Первый матч между этими соперниками состоялся в прошлый четверг в Ковалёвке. Шансы на голы были у обеих команд, однако реализовать свои возможности ни украинцы, ни казахи не смогли. После отмены правила выездного гола нулевая ничья в первой игре означает, что в Нур-Султане обязательно кто-то должен будет выйти победителем. В основное время, овертайме или серии пенальти.

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Матч между "Шахтёром" Караганда и "Колосом" состоится во вторник, 10 августа, и начнётся в 17:00 по Киеву или в 20:00 по Нур-Султану. Номинально встреча состоится на нейтральном поле, ведь "горняки" представляют Караганду, а сыграют этот матч на стадионе с искусственным покрытием в столице республики, "Астана-Арена".

В прямом эфире на ТВ в Украине эту игру покажут на канале "Футбол 2". В Казахстане этот поединок можно будет увидеть на канале "Qazsport".

Увидеть этот матч в интернете можно будет на нескольких платформах. В Украине матч покажут на платформах oll.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell. Не забывайте, что все они работают по подписке. В Казахстане смотрите игру на официальном сайте телеканала "Qazsport".

Если у вас не будет возможности увидеть встречу, можете воспользоваться текстовой трансляцией в Матч-центре на UA-Футбол здесь. Также Youtube-канал Подкасты UA-Футбол проведёт бесплатную аудио трансляцию поединка, которая начнётся в 16:55.

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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