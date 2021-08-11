Тренер Шахтера Караганды: Победа в серии пенальти стала заслугой нашего вратаря
Специалист подвел итоги матча над "Колосом"
Фото: shakhter.kz
Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев прокомментировал победу над "Колосом" (0:0, пенальти 3:1) в третьем раунде Лиги конференций.
"Сложный матч, мы говорили об этом. Даже для меня, как главного тренера, было непросто. Вязкая игра, обе команды хотели победить в основное время, поэтому игра проходила в середине поля.
Первый тайм у нас не удался. Соперник был быстрее, выигрывал борьбу и мог использовать опасные моменты. Где-то к 30-й минуте мы выровняли игру и доиграли тайм. Во второй половине сделали корректировки, потому что не могли выходить в атаку. Структурировали нашу оборону.
Понятно, что соперник совершил пять изменений по сравнению с прошлым матчем, это была ставка на беговую работу. Состав поменялся на 50 процентов. Это существенные изменения. Игра шла до забитого гола. Пенальти – большая заслуга нашего вратаря Игоря Шацкого", – сказал Адиев.
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