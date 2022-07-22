Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошее начало. Видео голов и обзор матча Ворскла - АИК 3:2
Полтавчане удачно стартовали в еврокубках
Фото: aikfotboll.se
В четверг, 21 июля полтавская "Ворскла" стартовала в розыгрыше Лиги конференций победой над шведским "АИКом" (3:2). В первой тайме команда Виктора Скрипника забила два гола, но и столько же пропустила. А во второй половине встречи невероятный победный гол забил Артем Челядин, тем самым сменив счет на табло - 3:2.
"Ворскла" получила небольшое преимущество перед ответным поединком в том же Стокгольме, который состоится 27 июля.
Лига Конференций, дторой отборочный раунд. 1-й матч
21 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"
Ворскла - АИК 3:2
Голы: Руслан Степанюк 4, Юрий Козыренко 24, Артем Челядин 69 - Николас Стефанелли 17, Себастьян Ларссон 44
Популярное сейчас
- И сразу в еврокубках: Кочергин забил дебютный гол за польский Ракув
- ЛК. Поражения трех белорусских клубов, Кочергин поучаствовал в разгроме Астаны
- ЛК. Рудько не пропустил, а Лех разгромил соперника, украинизированная Кишварда делает сенсацию в Казахстане
- Просто невероятная пушка. Ворскла третий раз забивает в ворота АИКа
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса