Хорошее начало. Видео голов и обзор матча Ворскла - АИК 3:2

В четверг, 21 июля полтавская "Ворскла" стартовала в розыгрыше Лиги конференций победой над шведским "АИКом" (3:2). В первой тайме команда Виктора Скрипника забила два гола, но и столько же пропустила. А во второй половине встречи невероятный победный гол забил Артем Челядин, тем самым сменив счет на табло - 3:2.

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"Ворскла" получила небольшое преимущество перед ответным поединком в том же Стокгольме, который состоится 27 июля.

Лига Конференций, дторой отборочный раунд. 1-й матч

21 июля, Стокгольм, стадион "Стокхольмс"

Ворскла - АИК 3:2

Голы: Руслан Степанюк 4, Юрий Козыренко 24, Артем Челядин 69 - Николас Стефанелли 17, Себастьян Ларссон 44