"Они были лучше во всем". Защитник АИК назвал поражение от Ворсклы катастрофой

Защитник шведского "АИК" Александер Милошевич подвел итоги первого матча с "Ворсклой" (2:3) в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций. Слова футболиста приводит Aftonbladet.

"Скажу совершенно откровенно. Первый тайм в нашем исполнении был плохим. Они были лучше во всем – они выигрывали дуэли, подборы. В других компонентах все выглядело получше, но все равно не очень хорошо. Если быть честным, это не первый матч, где все так происходит. Было много подобных поединков в чемпионате.

Не знаю, возможно, мы недостаточно чувствуем друг друга как команда. В некоторых играх мы забиваем три гола, а три пропускаем. Мы даем сопернику играть слишком легко. Это как в футзале, когда бежишь к воротам, всегда готов, что кто-то откроется, чтобы сыграть в стенку. Но мы оказываемся под давлением и нас переигрывают. Это как марафонский бег. Это катастрофа", — сказал Милошевич.