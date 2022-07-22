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"Они были лучше во всем". Защитник АИК назвал поражение от Ворсклы катастрофой

Лига конференций
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Футболист оценил игру своей команды в матче Лиге конференций

"Они были лучше во всем". Защитник АИК назвал поражение от Ворсклы катастрофой

Фото: Bildbyrån

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Защитник шведского "АИК" Александер Милошевич подвел итоги первого матча с "Ворсклой" (2:3) в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций. Слова футболиста приводит Aftonbladet.

"Скажу совершенно откровенно. Первый тайм в нашем исполнении был плохим. Они были лучше во всем – они выигрывали дуэли, подборы. В других компонентах все выглядело получше, но все равно не очень хорошо. Если быть честным, это не первый матч, где все так происходит. Было много подобных поединков в чемпионате.

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Не знаю, возможно, мы недостаточно чувствуем друг друга как команда. В некоторых играх мы забиваем три гола, а три пропускаем. Мы даем сопернику играть слишком легко. Это как в футзале, когда бежишь к воротам, всегда готов, что кто-то откроется, чтобы сыграть в стенку. Но мы оказываемся под давлением и нас переигрывают. Это как марафонский бег. Это катастрофа", — сказал Милошевич.

Ответная игра состоится 27 июля.

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В статье: Ворскла (Полтава) АИК (Швеция) Александер Милошевич
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Источник:
Aftonbladet

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