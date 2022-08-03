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Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах Лиги Конференций

Лига конференций
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Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах Лиги Конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Две украинские бригады будут работать на матчах третьего отборочного раунда Лиги Конференций.

Николай Балакин рассудит встречу между "Жил Висенте" и "Ригой". В качестве помощников выступат Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Екатерина Монзуль будет главной в игре "Хибернианс" - "РФС" (Латвия). Ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.

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Напомним, что на прошедших выходных Монзуль отсудила финал женского Евро.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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