Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах Лиги Конференций

Две украинские бригады будут работать на матчах третьего отборочного раунда Лиги Конференций.

Николай Балакин рассудит встречу между "Жил Висенте" и "Ригой". В качестве помощников выступат Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Екатерина Монзуль будет главной в игре "Хибернианс" - "РФС" (Латвия). Ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.