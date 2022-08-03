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Две украинские бригады арбитров будут работать на матчах Лиги Конференций
Очень почетно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Две украинские бригады будут работать на матчах третьего отборочного раунда Лиги Конференций.
Николай Балакин рассудит встречу между "Жил Висенте" и "Ригой". В качестве помощников выступат Виктор Нижник и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
Екатерина Монзуль будет главной в игре "Хибернианс" - "РФС" (Латвия). Ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк.
Напомним, что на прошедших выходных Монзуль
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