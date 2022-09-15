Хавбек Днепра-1: Мы не можем быть фаворитом матча с Аполлоном

Полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Аполлоном" во втором туре Лиги конференций.

"Мы приехали на выезд сюда играть. Нам не хватает опыта в европейских матчах, поэтому мы не считаем себя фаворитами. Для нашего клуба дебютный сезон в еврокубках, поэтому мы не можем быть фаворитом перед этой игрой – это точно.

Есть несколько футболистов, не прилетевших на Кипр. Однако у нас в команде есть ребята, которые могут их заменить. Поэтому это не будет для нас проблемой. Нет аргентинского полузащитника Бланко, защитника Лучкевича, нападающего Громова. Также не прилетел Пурито. Это те игроки, которые могли бы нам помочь", – приводит слова Сарапия официальный сайт днепрян.