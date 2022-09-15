  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Хавбек Днепра-1: Мы не можем быть фаворитом матча с Аполлоном
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Днепра-1: Мы не можем быть фаворитом матча с Аполлоном

Лига конференций
(1 голосов)

Для днепровского клуба это дебютный сезон в еврокубках

Хавбек Днепра-1: Мы не можем быть фаворитом матча с Аполлоном

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Аполлоном" во втором туре Лиги конференций.

"Мы приехали на выезд сюда играть. Нам не хватает опыта в европейских матчах, поэтому мы не считаем себя фаворитами. Для нашего клуба дебютный сезон в еврокубках, поэтому мы не можем быть фаворитом перед этой игрой – это точно.

Есть несколько футболистов, не прилетевших на Кипр. Однако у нас в команде есть ребята, которые могут их заменить. Поэтому это не будет для нас проблемой. Нет аргентинского полузащитника Бланко, защитника Лучкевича, нападающего Громова. Также не прилетел Пурито. Это те игроки, которые могли бы нам помочь", – приводит слова Сарапия официальный сайт днепрян.

Напомним, матч "Аполлон" – "Днепр-1" состоится уже сегодня, 15 сентября и начнется в 19:45 (киевское время).

Читайте такжеДинамо - АЕК (Ларнака). Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.09.2022
Читайте такжеТренер Днепра-1 Городов: Аполлон – это чемпион Кипра. Чемпион есть чемпион
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аполлон (Кипр) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде