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Довбик: Все сыграли на высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах

Лига конференций
(1 голосов)

Нападающий "Днепра-1" - о победе над "Аполлоном"

Довбик: Все сыграли на высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик поделился впечатлениями от победы над "Аполлоном" (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Напомним, что украинец отметился дублем и результативной передачей.

– Артем, твое достижение говорит, что возвращение бомбардира произошло?

– Можно сказать и так, но я хотел бы отметить всю команду, которая провела очень хороший матч. Все сыграли на очень высоком уровне, а я только ставил точки в эпизодах.

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– Насколько чувствовалось, что игра дается легко, особенно в первом тайме?

– Может, и создалось такое впечатление, что игра была легкой, но на самом деле было тяжело. Жара заставляла приспособиться к погодным условиям. Но в целом мы выполнили план на игру. Забили два быстрых гола, потом еще и третий в раздевалку – после этого смогли немного выдохнуть.

– Ты не смог доиграть матч. Замена связана с усталостью, накопившейся за этот тяжелый отрезок сезона? И как сейчас чувствуешь себя?

– Да, у меня была судорога, из-за чего не смог продолжить матч. Но сейчас все хорошо, восстанавливаюсь.

– Насколько важно то, что команда во время войны имеет возможность играть на международном уровне?

– Это действительно очень важно – показывать всему миру, что происходит сейчас в Украине. Мы все переживаем, следим за подвигами Вооруженных сил Украины. Отдельно хотел бы оказать большое уважение нашим воинам из батальона Днепр-1, которые защищают нас и защищают нашу страну.

– Прямо сейчас ты отправляешься в сборную. С какими мыслями?

– В сборную всегда приятно возвращаться, поэтому настроение хорошее. Сейчас будет тяжелый перелет и три тяжелых игры, поэтому и настрой соответственно серьезный, - подытожил Довбик.

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В статье: Аполлон (Кипр) Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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BanderaSS77
16.09.2022 в 13:31
Якщо це дійсно його слова, то доволі цікава людина. Можна працювати над pr компаніями та власним брендом і виходити на певний рівень позиціювання.
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