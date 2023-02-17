Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК

В четверг, 16 февраля, "Днепр-1" минимально проиграл АЕКу (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Аналитический портал SofaScore выставил оценки всем участникам встречи.

Лучшим в составе днепрян стал голкипер Макс Валеф и полузащитник Александр Пихаленок. Их действия были оценены в 7.2 балла. У Валефа четыре сейва, а у Пихаленка 2 ключевых передачи и 2 удара в створ ворот.

Самый низкий рейтинг у вингера Жоао Пеглоу – 5.9. Для бразильского новичка этот поединок стал дебютным. Лучшим футболистом встречи был назван Луиш Густаву. Ресурс оценил его игру в 8.0 балла.