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Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК
Оценки от SofaScore
Фото: СК Дніпро-1
В четверг, 16 февраля, "Днепр-1" минимально проиграл АЕКу (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Аналитический портал SofaScore выставил оценки всем участникам встречи.
Лучшим в составе днепрян стал голкипер Макс Валеф и полузащитник Александр Пихаленок. Их действия были оценены в 7.2 балла. У Валефа четыре сейва, а у Пихаленка 2 ключевых передачи и 2 удара в створ ворот.
Самый низкий рейтинг у вингера Жоао Пеглоу – 5.9. Для бразильского новичка этот поединок стал дебютным. Лучшим футболистом встречи был назван Луиш Густаву. Ресурс оценил его игру в 8.0 балла.
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