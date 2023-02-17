  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК

Лига конференций
(1 голосов)

Оценки от SofaScore

Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В четверг, 16 февраля, "Днепр-1" минимально проиграл АЕКу (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Аналитический портал SofaScore выставил оценки всем участникам встречи.

Лучшим в составе днепрян стал голкипер Макс Валеф и полузащитник Александр Пихаленок. Их действия были оценены в 7.2 балла. У Валефа четыре сейва, а у Пихаленка 2 ключевых передачи и 2 удара в створ ворот.

Читайте также"Общая картина наших действий была хорошей" Тренер АЕКа - о победе над Днепром-1

Самый низкий рейтинг у вингера Жоао Пеглоу – 5.9. Для бразильского новичка этот поединок стал дебютным. Лучшим футболистом встречи был назван Луиш Густаву. Ресурс оценил его игру в 8.0 балла.

Читайте такжеКучер: Новички Днепра-1 еще притираются, но дальше будет лучше
Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Обидчик Днепра-1 – среди кандидатов на игрока недели в Лиге конференций
yellow-arrow
"Общая картина наших действий была хорошей" Тренер АЕКа - о победе над Днепром-1
yellow-arrow
Кучер: Новички Днепра-1 еще притираются, но дальше будет лучше
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде